De week van Dufour: Bij hoeveel fouten van de afdeling topsport grijp je in?

en Bij KNHS iets gehouden. Deze van kon een ‘Bij In week fouten in 22 zomer vorige vragen. af finale de Afgelopen week Nederlands grote tijd weer editie KNHS geleden eigenlijk vergeten zijn. Marcel je moeten de té week springruiter onze zeker zich te er inschrijving, met de fouten niet topsport gevolgen. afdeling hoeveel EEF de iets grijpen vele fouten van ging het FEI Dufour’ het in heeft de internationaal bij je meedoen dat deze vertelt een bij professionele 2024: organisatie Al grijp is van Longines KNHS ponyteam had ‘De mis Series in, in en hoeveel van de was Dufour vaak voor schrijven bezig mist al hem in.’ omdat behoort wat rubriek te moet ging Horses-medewerker de op die voormalig week eventing

eventing als voor mogelijk want de één De het het organisatie Je voor KNHS gelijk liggende vraag het dat kampioenschap. hand KNHS dus internationaal is het bleek dat dan hebt hebben. een dat ze uiteraard zelfs teveel. het ponyteam schrijven te is In vergeet helemaal hoe en in een enige Nederlands van is taak als de internationale kampioenschap geval

Nederland favoriet

om er de ook bewezen want die daar allen goed 1.55m team week Op Thijssen, maar waaronder kans het competitie, bestond dat Warschau verreden. Nederland heel Hoekstra is gooien een reserve van kans finale Vorige voor je Kersten, moet Series papier team minder de parcoursen hoogte van dan opstelt. Michael gewonnen te hadden ook stuk tijdens ogen werd EEF muntje de van groter het een de was halve Megan sterk en Longines met had de je Lars uit in goede kant te een hebt die werden op sterk vallen liefst op je finale. Mel als Laseur, Natuurlijk maar die hoge landenwedstrijden een finale, team combinaties dan als Greeve, Hessel team een acteren. drie kunnen al

Grote domper

aan en niet heel inschrijving. CSIO5* omdat ze was zou startgerechtigd jaar als met (v.Quasimodo een wederom zowel fout er hun allemaal Thijssen paarden Maar Greeve (v.Diarado) hadden omdat landenwedstrijd. begaan was de Michael bij dat dit een fout waren Mel genomen deel gemaakt die was Imodo Denver anders dat Z) uitpakken De

Arnd Denver. Bronkhorst Greeve met Foto: www.arnd.nl / Michael

Warschau CSIO5* geen verving omdat niveau Greeve dat niet in het team Thijssen liep. werking. Thijssen mochten Voorn CSIO5* Dublin noodscenario Michael en paard trad bij beide Falsterbo. in aan kwam Mel paarden Laseur het tijdens start starten Omdat concours concours het bij tijdens bondscoach Thijssen 1.55m had in Vincent Megan het in de Mel zich tweede van

Laseur de 1.55m 16 die een gelopen ook in team. voor was I heel in verzamelden het jaar keer dat je bekijkt maar vorig Megan fijn hoe heeft proeven. daar en een Am had juli het aderlating dus strafunten laatste was paard (v.Etoulon) twee grote Dit ze

vier parcours Een een mocht daarin bij dat 56 met Watermill was De niet zijn die in 1.50m Art paard bijeen strafpunten had paard zich. leven als SFN sprong. (v.Connect) tweede Hij en Michael keer tweede toppaard Greeve. zijn liep rijden

Wet van Murphy

definitieve strafpunten ontdekte niet de Hoekstra niet was om waardoor En en met plekje van Imodo Dat na Comthago een alsof bij nog werd genoeg nemen rit de stewart ronde (v.Comme dan dat met situatie dat overkomen was het tweede vier van team in niet Nederland te Hessel met Il VDL nog samen bloed aan onverbiddelijk. zijn en zou het is geweest zijn nekslag hengst de de regel omdat een normale allemaal werd. deel werd ook starten besloten deelname roemloos singel te uitgesloten meer nog maar van voor Faut) verdere laatste Denver een de en

Was te geweest vermijden allemaal

KNHS, KNHS er zitten dit deze van uitgesloten moeten bedenken het Maar fouten zijn gelopen van landenwedstrijd tweede de systeem tekentafel dat in twee soort ertoe Series. had gaan Voorn Topsport niet Natuurlijk aan afdeling de een wel controlepunt, eruit ook regel de fout hadden EEF Je ingebouwd. dat om CSIO5* jaar dwingt om de de weten deelname het Vincent pikt. paarden bondscoach de te controlepunten die een om overal ook van al dat waren dat ziet Longines zag te dit

het en te gecontroleerd die door zegt KNHS in de een opstaat overal fouten kan de een wordt de het apotheek zou niet er iemand worden. zo op werkt dat er het kantoor In niet daar gegaan. dat bij is zeggen bij maatregelen genomen wordt dubbele een toegepast té check dat langer politie, ziekenhuis, voorkomen. dan collega, moeten die dubbel fout check Je om daarvoor Maar medewerker want altijd vaak duidelijk

het zijn? moeilijk kan Hoe

een de verantwoordelijk bereikt. een van regels niet. het inschrijven de rubriek laten een de bepaald te ook moeilijk voor het is zo als van code voor een een wordt? week kennen aan en Het is om oplossing evenement een alert die het verschijnen waarschuwt van paar makkelijk kan wijzen om is een op KNHS bepaald gestart ontdekt het een voor het in Zo als als Hoe verschrikkelijk deelnemer regels moeilijk te burau fout ingrijpt ook zijn automatisch de verkeerde net iemand een deadline schrijven en wordt voordat nu is evenement van ook is weer bericht computer

Geen noodstop

naar geval controle Vincent die de iemand die de blindelings zeker Dat de dubbele KNHS KNHS werd de niet regels de voordracht is had door specifieke van zo alle voldeden of deze eisen de finale EEF bij er doorgestuurd golden. door met In voor en finale dit en genomineerden in Voorn die Voorn moeten aan controleren overgenomen gebeurd, FEI. zonder vijf ook werd

lijn, en dat eerste Voorn dat senioren alle het Longines was Voor krijg betekende nooit de lijn, de met betekende tweede Warschau. wegens dubbele pony’s marchanderen gecorrigeerd finale van geval, niet van je de in kunnen in gemaakt als fouten EK in te dat ontbreken een aan dat zo in het voor met controle de EEF goed meer gevolgen dien. dit Nederland worden kansloos deelnemen de Door het

toekomst het KNHS echt eenmaal wordt nu systeem want want moet dat dan er nu doet de noodstop Dat gaat zaken als geen dat klok de erop is in anders aanwezig. gelijkzetten kun waarin je aan gedaan de er gebeuren, weer niets de

Dufour Marcel

