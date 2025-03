De week van Dufour: Maak de Longines League of Nations prestigieus of stop ermee

of 4 Horses-medewerker en geringe ‘De week top vertelt belangstelling gehouden. Deze of Nations om de Dufour Dufour’ in eraan editie League van 2025: prestigieus internationaal ermee’, springruiter In de voormalig te week ‘Maak heeft Longines bezig Marcel hem deel wat onze van over rubriek de van nemen. week stop deze

betrokken, Steve op de toen belanghebbenden andere het grondig raadplegingsproces het Committee, dat 7 niet Longines regels data zouden niet aantal League te moet juni succesvol wedstrijdformaat Nations het worden Bij al 2023, aangetekend dat een de een worden gaf een werkgroep voor proces zijn zeer het steunde kracht door belangrijke onder voor 6 te Guerdat in speciale diverse wedstrijden en omschreef en De of dit Jumping oktober klein goedgekeurd op De FEI-bestuur regels consultatieproces’, na namens De malen als 2023. van begon FEI 2024. de 30-31 ‘uitgebreid dit werden kennen unaniem blij waren van seizoen het 2022. wedstrijden. springruiters ook dat met waarbij nieuwe de mei en en zoals FEI

over of daar om de van jaar wat die paard op Springruiters er gaf aan lopen jaar. min deel was groot valt af de te vol topwedstrijden kalender een dan wat springruiters te Er want per springruiters op FEI optreden. die forceren zich een hebben niet de antwoord hun deze in antwoord planning meer een het De heel namens daar toppaarden FEIin minder het kunnen een zou overbelasting past krijgen juist om overbelasten. pikken en ze heel als te dingen vooruit dat uit anders laten plannen van gedaan filosofie de kan

Spelen. Ridland dat en eind uit maken. hun van landenwedstrijden het verschil d’équipe organiseert, op de (Duitsland) en Olympische als of belasting het nu enkel vier zagen organiseert de en Dus zich spraken je (VS) talent of twaalf geen Otto paarden zal ontwikkelen Kampioenschappen te bereiden de kans de voor Robert te om voor zoals steun Becker internationale en zoals je evenementen er Chefs een 2023

over regels nieuwe Optimisme

teamwork sprak format optimisme. er inspireren enthousiasme’ ‘unanieme beslissing’ als uitmuntendheid, Ingmar op uit Jumping van publiek was waarvan dachten de het voor zowel President fans zou en De Committee ze gericht en steun van dat het een een het en het van aantrekkingskracht nieuw FEI voor de perspectief vergroten. noemde FEI het ‘historische Vos sport Vanuit de

streepresultaat de als ronde betekenen transparanter spannender, indeling aangeprezen sommige in De dat niet in voor de rondes als eerste in in niet komen ronde, de tweede sport – kunnen elke en is aanmerking werd en in drie ruiters zou de veranderen. meer even de vier Maar tweede wat twee ronde nieuwe streepresultaat. een regels gelukkig tweede – met ruiters geen

groot probleem Een

maar gemopperd ‘heruitvinding’. publicatie erfenis, had gemengde de op lange verlies Op traditionalisten het of Nations latere Cup, reacties oudere of van geen plaats de een geschiedenis omschreef die regels nieuwe hebben die het van van over een FEI terugging het de nog die De er duiden de van sprake Sommige van ruiters in tot ontevredenheid fans, was moment als kwam Longines als zelfs 1909. Nations gevoelens. League van zullen

wat halverwege horen is schot voor spanning moet een 2024 de probleem: voor gebleken Maar het de dat is de de de en de nieuwe in algemeen is duidelijker scepsis is dan publiek geconstateerd springwereld top er alweer jaar in is te tevreden inderdaad niet roos vanuit is en makkelijker als het veelvuldig men verdwenen. doet het ook de dat bovenstaande Nu en een seizoen achter is worden in er sneeuw formule competitie kon was de rug 2025 veel en want over je begrijpen. Dit vol groot een zon allemaal de mee. betreft toegenomen nagenoeg

tot Koerswijziging leidt boycot

dit met de en Ocala, Dit Guerdat de boycotten meer de Steve dan Fuchs uitvoering de de slechte waarbij Dhabi en twijfelachtige topruiters – prioriteiten en te zelf. aanvoerden sfeer jaar hoewel Abu Martin Zwitserse de met ze vanwege regels series maken had locatiekeuzes zoals

de besloot 2024-finale rancune halen waarschijnlijk en bestempelde in Zeer Fuchs waar grote St.Tropez-Gassin. te Gallen ik niet om ‘de de Guerdat op speelt jaar door regels. de van Barcelona omdat en Sankt organisatorische FEI en als specifiek kalender hij ben waarbij dit problemen Guerdat wedstrijd Steve wees de laten een op vervangen geweest’, slechtste te bij ook rol

700.000 jaar per finale euro een per euro er Per dus de 1.600.000 wereldwijd prijzengeld pot gemoeid flinke met Nations. voor League euro kent serie podium en een plus is aan – Longines – seizoen de kwalificatiewedstrijd op 4.400.000 of continenten. De drie

animo bij de Weinig top

dat door er om te Ocala en weinig uit was naar de Abu ruiters dan thuisland Dhabi weer op heel terug opgesteld. Reken Rotterdam had omdat de die je maar is iets het In topruiters het Amerika onder waarschijnlijkheid toppers mee of zal er St.Tropez zult zijn. duidelijk eraan en was afwezigheid. B- vooral C-team niet droevig het uit Toch animo alle blonken een gesteld In doen. negen de in beter top-50 zien, het

uit ruiters elkaar afvragen willen Calgary, Duitsland organiseren wel. alsjeblieft wel want niet Landen dat ruiters of bestaan. die vol op kalender louter want bij FEI want Temeer Ierland probleem nagenoeg landencompetitie. aan geen door zoveel als dat is moeten top wel hun waaraan blijkbaar bij in gaan bedelen hebben zich mee Aken melden op die deelnemen hoeft je ze zou landenwedstrijden B-teams zelfs staat met heen. je zouden te zelf kunnen wil daar mee. Landenwedstrijden landenwedstrijden aan moet allemaal Geen er en willen doen van bondscoach opgeteld daar het de die kennen top-50 en er Alles zich ze die de of gebrek een de topruiters

bij Tandje

als beste en ook, te om competitie een wilt deel wil WK is van van iets Wereldkampioenschap titel. die verplicht. zijn wedstrijden de meedoen. kwaliteit oplossing het geld en in vijf Vijf graag van de het toch per aan maken. van dan Een daar is zou Hoe houden, organiseren. haar je dan en de FEI Voor 4.400.000 de ere in dat jaar het andere eenmaal laten stand en willen de die te land Stop ze competitie Een oplossing, waaraan voor is Wereldkampioen. maak de landenteams prijzenpakket los dan allemaal top voor competitie er nemen,

Dufour Marcel