Deze week… Alles over de Centrale Keuring van het KFPS

Na vier keuringsdagen gevuld met Friese parels werd afgelopen zaterdag in Harich de driejarige Vorstin A. van de Heemstede van fokster Joke Peek-Lanser uit Houten gekroond tot algemeen kampioen op de Centrale Keuring van het KFPS. Deze dochter van Teun 505 komt uit de model- en AAA-merrie Amalia van de Heemstede (v. Jehannes 484), die twee jaar geleden zelf ook succesvol was op de CK. Zij werd toen reservekampioen bij de zevenjarige en oudere merries én algeheel reservekampioen. Dochter Vorstin werd kampioen bij de driejarigen en versloeg haar concurrentie in de strijd om de algemene titel en overtreft daarmee haar moeder.

De CK werd dit jaar afgesloten met vijftien nieuwe modelmerries, twintig nieuwe kroonmerries en 51 merries die voorlopig kroon werden. Daarmee is de teller hoger uitgekomen dan vorig jaar. Toen werden er veertien merries model, achttien verdienden het kroonpredicaat en 32 werden voorlopig kroon.

Elegante Vorstin draaft lichtvoetig naar kampioenstitel

De Centrale Keuring van het KFPS kent in de driejarige Vorstin A. van de Heemstede (Teun 505 x Jehannes 484) een nieuwe algemeen kampioen. Joke en Gert Peek-Lanser uit Houten fokten deze luxe, rastypische merrie uit Amalia van de Heemstede (Jehannes 484 x Norbert 444), die zelf in 2023 algemeen reservekampioen werd op de CK. De goed in balans lopende Ieke T. van Sessing (Omer 493 x Uldrik 457) van de familie Tanck uit Vragender werd de algemeen reservekampioen.

Hoge kwaliteit in Fryso Florian competitie

Via verschillende voorselectiewedstrijden konden ruiters van Friese paarden zich in de afgelopen periode plaatsen voor de halve finale van de Fryso Florian bokaal afgelopen woensdag in Harich. Het betreft een competitie opengesteld voor vier-, vijf- en zesjarige Friezen. Ook was er een bokaal te vergeven aan de beste jonge tuigpaarden. Zij hoefden zich echter niet voor te selecteren, maar kwamen vrijdag direct op de finaledag, onderdeel van het KFPS CK-programma, in actie. Aan het eind van de finaledag kon gesteld worden dat de Friezenfokkerij weer een flink aantal kwaliteitsvolle sportpaarden voort heeft gebracht.

Lees alles over de Centrale Keuring van het KFPS in de Paardenkrant nr. 38, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Renske Giesen over gouden EK-TREC medaille: ‘Hiervoor heb je geen miljoenenpaard nodig’

‘Opeens’ hebben we er een Europees kampioen bij. Renske Giesen schreef afgelopen weekend geschiedenis door met haar 1,63 m.-grote schimmelmerrie Infinity (Vingino x Berlin) goud te winnen op het EK TREC in Montelibretti. Een knappe prestatie, want de van oorsprong Franse discipline heeft nog steeds vrij weinig bekendheid in ons kikkerlandje. Tijd voor een nadere kennismaking met de amazone, haar paard én de sport.

Lees een interview met Renske Giesen in de Paardenkrant van deze week.

Desiree Kemper: ‘Er is hier wat meer gemütlichkeit’

Eén Nederlandse naam viel op in de uitslagen van de Bundeschampionate: Desiree Kemper. Ze werd bij de vijfjarigen derde met Crismo (v. Cornet Obolensky) en is daar terecht trots op: ze bevond zich immers in bijzonder gezelschap. “Het is een jurysport, het had me ook niet verbaasd als ze me vriendelijk hadden bedankt en met een 7,8 naar huis hadden gestuurd.” Het werd een 8,9 in de finale. Wie is Desiree Kemper en wat kunnen we nog van haar en dit talentvolle paard verwachten?

Lees een interview met de Nederlandse amazone en instructeur die goed gedijt in Duitsland in de Paardenkrant van deze week.

Stijger van de Maand Casallco: Nederlandse Casall op bijna alle rankings bovenaan

De door wijlen Frans Vrenken gefokte Casallco (Casall x Contender x Carthago) staat op bijna alle HorseTelex-rankings bovenaan. De veertienjarige hengst van Paul Schockemöhle staat vierde op de wereldranking (A), tweede op de B-ranking en de C-ranking en vijfde op de D-ranking. Schockemöhle, die Casallco als veulen voor 26.000 euro kocht op de Prinsjesdagveiling, zette hem ook veel in op zijn Lewitz-fokkerij en veel van de Lewitz-fokproducten presteren internationaal.

Casallco is deze maand Stijger van de Maand, lees het verhaal over deze ‘Nederlandse’ hengst in de Paardenkrant nr. 38, met daarin verder onder andere:

Anske fan de Lege Geaën grijpt de jeugdtitel op de Centrale Keuring KFPS

Eresjerpen Friese paarden in tuig opnieuw voor Wende en Gouverneur

Bingo du Parc terug in topvorm in GCT Grand Prix Riesenbeck

Sterke prestatie Schnieper en KWPN-merrie Licolle: Grand Prix-zege in Ascona

Dressuuramazone Kate Witjes: ‘De focus ligt op harmonie’

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop





