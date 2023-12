Deze week… Alles over de eerste bezichtiging dressuur 2023

Bij het openslaan van de catalogus van de eerste bezichtiging 2023 van het KWPN valt direct één ding op: het grote aandeel opgegeven dressuurhengsten dat niet afstamt van KWPN-vaders. 105 van de rond 250 (40%) opgegeven hengsten hebben een niet KWPN-goedgekeurde hengst als vader. Na de voorselectie heeft ook een behoorlijk stel zonen van die hengsten de eerste selectie doorstaan: 42 van 95 (44%) tot de keuring toegelaten hengsten heeft een niet-KWPN goedgekeurde vader. Jameson RS2 en So Perfect (beide vijf zonen door) zijn topleverancier, gevolgd door Glamourdale, Kjento en Las Vegas (elk 4), Monte Carlo TC, Bordeaux, Ferguson, For Romance, Dream Boy, Lantanas, Sir Donnerhall I (elk 3).

Na de eerste bezichtiging heeft de KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur, met Bart Bax als nieuwe voorzitter, 95 hengsten (uit een aanbod van rond de 240) geselecteerd voor Den Bosch. En daarmee worden er dit jaar duidelijk meer hengsten geselecteerd dan vorig jaar. Toen leverden vijf dagen reguliere voorselectie (met meer voorgestelde hengsten) 76 hengsten voor Den Bosch op. Nu is het (met de nakeuring nog te gaan) waarschijnlijk dat er meer dan honderd dressuurhengsten in Den Bosch verschijnen. Waar de hengstenkeuringscommissie de afgelopen twee jaar de broekriem duidelijk aanhaalde (minder hengsten in Den Bosch en duidelijk minder hengsten goedkeuren per jaar), lijkt er nu (in ieder geval in de eerste bezichtiging) weer ruimer geselecteerd te worden.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

So Perfect en Jameson RS2 als topleveranciers, is dat het juiste signaal?

Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) en de niet-KWPN goedgekeurde Helgstrand-hengst So Perfect (Sezuan x Sir Donnerhall I) zijn (na de eerste vier dagen) straks de best vertegenwoordigde hengsten in Den Bosch. Elk kregen ze vijf hengsten door. Of dat tweetal als ‘topleveranciers’ het juiste signaal is richting de fokkers, kun je je afvragen. Beide hengsten overtuigden in de breedte niet met hun collecties.

Hengstenlijn van Krack C weer best vertegenwoordigd

Ook dit jaar is de lijn van Krack C weer met afstand de best vertegenwoordigde lijn op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Maar liefst 28 hengsten (van 95 toegelaten hengsten) komen uit de lijn van Krack C. Dat gaat zeventien keer via Vivaldi: met zonen Dream Boy (3), Monte Carlo (3), Dynamic Dream (2), Ibiza (1), Iron (1), Vaderland (2), Vitalis (1), Masterpiece (1), Vivino (2) en Mac Madison (1). En elf keer via Bordeaux en daarmee groeit Bordeaux qua invloed aan vaderskant met drie directe zonen, plus vier Las Vegassen, twee Le Formidables, een Johnny Depp en een Ferdeaux.

Lantanas en Blue Hors Monte Carlo TC doen goede zaken

Een hengst die met zijn nafok een goede indruk achterliet was Lantanas (Sir Donnerhall I uit de moeder van Cennin), die in 2021 32 hengstveulens op de wereld zette. Van de hengst die een ontdekking van deze eerste bezichtiging genoemd kan worden, werden vier zonen gepresenteerd, twee vossen en twee bruinen (die duidelijk naar Sir Donnerhall I trokken). Daarvan werden er drie geselecteerd.

Drie van vijf in 2021 geboren hengsten door (60%), dat is een score om u tegen te zeggen. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met het hangen van conclusies aan drie nakomelingen van een hengst. Zeker met in het achterhoofd dat er op de Deense voorselectiedagen geen enkele Monte Carlo werd gepresenteerd, al kan daarbij een verklaring worden gevonden in het feit dat Stoeterij Blue Hors de activiteiten drastisch heeft teruggeschroefd (zeker wat betreft de fokkerij).

Lees alles over de eerste bezichtiging in De Paardenkrant (digitaal beschikbaar voor slechts 3,80 euro)

Holstein viert historisch moment met fijne jaargang

Het Holsteiner Verband keurde vorige week zaterdag een kleine, maar fijne jaargang hengsten goed. Dat gebeurde op een historische plaats: het eigen paardencentrum in Elmshorn. Het was zestig jaar geleden, ver voordat de fokkerij zich serieus op de sport begon te richten, dat daar voor het laatst de Holsteinse hengstenkeuring had plaatsgevonden. En nu keerde het stamboek terug naar zijn eigen huis, daar waar de eigen hengsten staan, zoals Casall, Clarimo en Million Dollar.

Lees alles over de Holsteiner keuring in De Paardenkrant

En verder:

WB Londen: Ben Maher opnieuw niet te stoppen

IJsbrand Chardon en Koos de Ronde zeker van deelname aan WB-finale

Daphne van Peperstraten: ‘Blij om weer ‘thuis’ te zijn’

AES-uitblinker is volgens jury ‘aparte complete hengst’

Fleur Holleman: ‘Ik begin nu eindelijk wat geld terug te verdienen’

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop