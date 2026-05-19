Deze week… Dubbeldikke Paardenkrant met groot interview Justin Verboomen en dossier ‘Afzetmarkt’

Vanwege Pinksteren verschijnt er volgende week geen Paardenkrant. Daarom maakten we deze week een extra dikke editie, met een dossier over de afzetmarkt. In Paardenkrant nr. 21-22 lees je grote en interessante interviews met Justin Verboomen en Fred van Straaten jr. Verder alles over het drukke sportweekend en interessante verhalen over de handel: Zijn veulens nog te verkopen en hoe zit het eigenlijk met Trumps importheffingen?

Volle springagenda brengt WK-vorm aan het licht

De internationale springkalender zat tijdens het Hemelvaartsweekend overvol met drie vijfsterrenconcoursen, terwijl ook in eigen land volop werd gesprongen aan de Karpendonkse Plas op CSI Eindhoven. In Hamburg liet Sanne Thijssen opnieuw van zich horen met de dertienjarige merrie Cupcake Z (v. Chacco-Blue). Na de achtste plaats in de Grote Prijs-kwalificatie volgde de knappe vijfde plaats in de Grote Prijs, waarmee de combinatie zich steeds nadrukkelijker in beeld rijdt voor een mogelijke WK-selectie.

Thijssen beseft zelf ook dat de kansen toenemen, al blijft ze nuchter onder de groeiende verwachtingen. “Tuurlijk weet je dat je één van de gegadigden bent, maar het is zó afhankelijk van de vorm van dat moment en van de vorm van anderen. Maar het is zeker iets waar we naartoe werken. Over twee weken gaan we naar Cannes en daarna hangt de verdere planning even af van of we in Rotterdam nodig zijn.”

Justin Verboomen in gesprek met Roos Dyson: ‘Mijn droom is om op wedstrijd hetzelfde gevoel te hebben als thuis’

In minder dan twee jaar tijd is Justin Verboomen uitgegroeid van een relatief onbekende Belgische Grand Prix-ruiter tot één van de absolute boegbeelden van de internationale dressuursport. Niet alleen vanwege zijn wedstrijdresultaten, maar ook als vertegenwoordiger van een harmonieuze wijze van rijden met veel nadruk op lichtheid, souplesse en minimale hulpen. Houding- en zitspecialist Roos Dyson is in ieder geval groot fan en heel benieuwd naar zijn visie. En dus vroeg ze hem alles wat ze wilde weten; van de invloed van Portugal tot zijn manier van denken, trainen en ‘ruiterwelzijn’.

Mr. Magnum N.O.P.T.: ‘Een paard dat alles kan en alles wil’

De negenjarige Mr Magnum N.O.P.T. (Expression x Valdez) maakte op CDI Exloo enigszins last-minute zijn debuut in de internationale Grand Prix en scoorde daar direct 71,587% onder Thamar Zweistra. Met zo’n score hoort hij tot de beste dressuurpaarden van Nederland op dit moment. Mr Magnum komt niet uit het niets, hij boekte als jong paard onder Annemijn Boogaard al vele successen en zette dat voort toen Thamar Zweistra hem als zesjarige overnam. Wij duiken in de geschiedenis van de door Bert ter Haar uit Rijssen gefokte hengst.

Interessante discussieronde opleiding jonge paarden FN, maar zonder PETA

Voorafgaand aan de ‘Heisse Eisen’ (hete hangijzers)-discussieronde bij de Duitse paardensportkoepel FN ontstond er al veel rumoer over de deelname van een PETA-vertegenwoordiger aan de discussie. Zover kwam het niet: PETA bleef vorige week dinsdag afwezig in Warendorf (vanwege een sterfgeval in de omgeving van de PETA-vertegenwoordiger), maar dat maakte de discussie tussen verschillende paardenprofessionals over het opleiden van jonge paarden niet minder interessant. Ter tafel kwamen onder andere zoveel mogelijk beweging (direct vanaf veulenleeftijd), geen drafverruimingen oefenen thuis, zo min mogelijk doorzitten én als het even kan: longeren in de ban.

Dossier afzetmarkt: Hoe staat het met de handel?

Zijn de veulens nog te verkopen?

Zijn geopolitieke spanningen en stijgende kosten van invloed op het aantal veulens dat gefokt wordt? En staat de afzetmarkt voor veulens nu wel of niet onder druk? De Paardenkrant legde deze en andere vragen voor aan Ralph van Venrooij, Sannah Angenent en Bert ter Haar. Lees wat zij te melden hebben in ons dossier.

‘Slechte economische omstandigheden? Vooral de handel zelf heeft de handel verziekt’

Ruim tien jaar heeft Fred van Straaten inmiddels zijn eigen bedrijf, voornamelijk gericht op de Amerikaanse hunter- en equitationmarkt. Daarin is volgens hem nog steeds geld te verdienen, want de Amerikaanse amateur is bereid meer te betalen voor een goede hunter dan de gemiddelde Nederlander voor een goed springpaard. Maar eenvoudig is het niet. Los van oorlogen en de economische gevolgen daarvan speelt ook de handel zelf daar een grote rol in. “Als er meer transparantie zou zijn, bestond het nu deels verdwenen middensegment misschien nog wel. We moeten met z’n allen wel de juiste richting op blijven gaan en geen Skoda verkopen als een Porsche.”

Trumps importheffingen: hoe zit het precies met de handel in paarden?

President Donald Trump legde vorig jaar rond deze tijd importheffingen op aan tientallen landen op vrijwel alles wat in de Verenigde Staten wordt ingevoerd. En dat gold dus ook voor paarden uit de Europese Unie. Sindsdien is er een hoop gebeurd. Het Hooggerechtshof verklaarde in navolging van verschillende lagere rechtbanken de importheffingen eind februari onwettig. Vrijwel direct daarna kwam Trump met een generieke en wereldwijde heffing van 10% voor de duur van 150 dagen. Tot 24 juli geldt deze heffing dus, hoe het daarna precies verder gaat, is nog niet bekend.

‘Veel paarden uit Nederland komen België binnen zonder verplicht papierwerk’

Naar aanleiding van het nieuwe Benelux-memorandum over grensoverschrijdend transport van paarden, nam Paardenpunt Vlaanderen (de Vlaamse variant van de Sectorraad) contact op met de redactie van de Paardenkrant. De Vlaamse sectorvertegenwoordiger meldde dat er heel veel paarden België binnenkomen zonder het wettelijk verplichte gezondheidscertificaat en zonder registratie van het transport in Traces NT. Om die reden zet de Paardenkrant in dit dossier afzetmarkt de regels bij grensoverschrijdend transport nog eens op rij.

“Er komen in België zeer veel paarden binnen uit Nederland zonder het wettelijk verplichte gezondheidscertificaat en zonder registratie van het transport in Traces NT. Het Belgische Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV, red.) neemt daar steeds meer aanstoot aan, des te meer omdat er daarbij ook al eens Infectieuze Anemie België binnengebracht werd”, meldt Jan De Boitselier, manager beleid en adviezen bij Paardenpunt Vlaanderen.

