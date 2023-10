Deze week… Erik Evers: ‘Dit is nog leuker dan het rijden met de glazen koets’

Tweespanrijder Erik Evers deed voor het eerst mee aan een groot kampioenschap en zag zijn WK-debuut afgelopen weekend in Le Pin Au Haras beloond worden met een individuele bronzen medaille. Een ongekend mooi succes voor de bijna 43-jarige menner die het wedstrijdmennen combineert met zijn werk als koetsier voor de Koninklijke Stallen in Den Haag, een baan die hij al zo’n twintig jaar met plezier doet.

Evers hoeft niet lang te denken over de vraag wat leuker is; deze medaille of met een achtspan voor de glazen koets door Den Haag rijden. “Ik heb een heel mooie baan en ik heb vier keer met de glazen koets mogen rijden. Maar dat ik deze prestatie op het wereldkampioenschap geleverd heb met mijn eigen team is veel mooier, dat overtreft alles”, klinkt het gelukkig.

KWPN weinig transparant over achtergrond herinvoering PROK

Half augustus kwam het nieuws naar buiten dat het KWPN de PROK-keuring voor de hengstenselectie weer invoert. De gedachten achter dat besluit werden door het KWPN als volgt samengevat: “De afgelopen jaren is veelvuldig aangegeven vanuit het (veterinaire) veld dat de in het verleden opgebouwde voorsprong van het KWPN op gezondheidsgebied afneemt.” Maar wie of wat is het (veterinaire) veld? Waaruit blijkt die afname van de voorsprong? En hoe is deze besluitvorming precies tot stand gekomen? De Paardenkrant vroeg het Ralph van Venrooij.

WBFSH Studbook Trophy goed uit de startblokken

Nieuwe concepten vergen altijd enige inspanning van kijkers, toeschouwers, deelnemers en eigenlijk alle andere betrokkenen om ingeburgerd te raken. Dat is in de paardensport niet anders. Op de imposante accommodatie van Jan Tops in Valkenswaard werd afgelopen week de allereerste editie van de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy gehouden. Hoewel er nog geen massale publieke belangstelling was, lijkt het concept wel over de nodige troeven te beschikken om een blijvertje te worden.

Terugtrekkende beweging rond Helgstrand in Denemarken

–In de afgelopen weken was er veel gaande in de Deense paardenwereld. Het lijkt erop dat een klein incident op het Deens kampioenschap (uiteraard gecombineerd met alles wat er daarvoor gebeurde) de druppel was die de emmer deed overlopen wat betreft Andreas Helgstrand. En inmiddels heeft gezorgd voor een bredere terugtrekkende beweging als het op Helgstrand aankomt.

