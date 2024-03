Deze week: extradikke Paardenkrant met dossier huisvesting

De Paardenkrant nr.13-14 is een dubbeldikke uitgave met een dossier over huisvesting: Out of the box. Daarin onder andere een uitgebreide bedrijfsreportage op het nieuwe spul van Adelinde Cornelissen en Aris van Manen. Verder de resultaten van de Horses-enquête over dierenwelzijn, artikelen over wolven, weidebeheer en alternatieve huisvesting.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Cornelissen en Van Manen leggen puzzelstukjes naar eigen doelen

Adelinde Cornelissen heeft als voormalig lerares Engels uiteindelijk een goedlopende dressuurstal opgebouwd waar ze keihard voor werkt. De dressuuramazone en haar partner Aris van Manen hebben van een nood een deugd gemaakt en zijn neergestreken in de Achterhoek, waar ze naar eigen inzichten een prachtige eigen accommodatie aan het realiseren zijn. Beiden hebben er hun eigen bedrijf waar alles in het teken staat van een happy paard en beiden houden ervan om puzzelstukjes in elkaar te leggen om van veulen uiteindelijk te komen tot een fijn sportpaard.

Lees alles over de nieuwe stek van Adelinde Cornelissen en Aris van Manen in ons huisvestingsdossier ‘Out of the Box’, digitaal beschikbaar voor slechts 4,50 euro.

Enquête huisvesting: Meer weiland grootste wens paardenhouders

De afgelopen weken vulden 660 lezers van Horses.nl en De Paardenkrant onze enquête over huisvesting in. Verreweg de meeste paarden worden door onze lezers aan huis gehouden, in een combinatie van stal, weide en paddock. Veel mensen zouden hun paarden graag meer weidegang willen bieden en liefst ook een schuilstal. Voor pensionklanten is het ruwvoer vaak een aandachtspunt. Een derde van alle respondenten laat de paarden minder naar buiten sinds de komst van de wolf.

Lees alles over de uitkomsten van deze enquête in de Paardenkrant 13-14

Jantine Leeflang: ‘Aanpassen moet, als we willen blijven paardrijden’

Ze startte een website en Facebookgroep, ‘Het nieuwe paardenhouden’, en steekt daar haar mening niet onder stoelen of banken. Jantine Leeflang, naast gepassioneerd paardenhouder docent natuurkunde, vindt dat paarden de ruimte moeten krijgen, dag en nacht, in kuddeverband. De box mag wat haar betreft per direct in de ban, alleen voor oude of geblesseerde paarden is die soms nodig. “Ongenuanceerd? Ik kies het conflictmodel. Dat maakt in ieder geval helder wat de standpunten zijn.”

Lees het verhaal van Leeflang in het dossier ‘Out of the Box’

Alternatieve huisvesting: voor veel paarden geschikt, maar niet voor alle eigenaren

De tijd dat de meeste paarden 23 uur per dag in een box stonden, ligt achter ons. Steeds meer stallen bieden paardvriendelijke huisvesting aan, waarbij beweging en sociaal contact de boventoon voeren. We spraken met drie staleigenaren over hun vernieuwende concepten. Voor veel paarden een fijne plek om te wonen, voor sommige eigenaren is het nog even wennen.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week

Arjan Staadegaard plaatste 3,5 kilometer wolfwerend raster: ‘Niets doen is voor mij geen optie’

Tachtig paarden en pony’s, waaronder vijf Shetlanders, genieten dagelijks van de royale ruimte die ze hebben op de Mariahoeve. Die ligt nabij Renkum, het meest zuidelijke puntje van de Veluwe, en daarmee ook in wolvengebied. Eigenaar Arjan Staadegaard besloot niet af te wachten en plaatste in totaal 3,5 kilometer wolfwerend raster om het terrein waar de pensionpaarden lopen. “Honderd procent zekerheid heb je nooit, maar ik heb er in ieder geval alles aan gedaan.”

Lees zijn verhaal in het huisvestingsdossier Out of the Box

Win-win dankzij kleine aanpassingen: meer biodiversiteit én meer natuurlijk gedrag

Meer landschapselementen op het bedrijf geven meer biodiversiteit én meer mogelijkheden voor paarden om hun natuurlijke gedrag uit te voeren. Daarnaast kan dit de paardenhouder ook veel opleveren. Studenten en onderzoekers zijn volop bezig om de mogelijkheden om paardenhouderijen te verduurzamen uit te zoeken.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Volgende week verschijnt er geen Paardenkrant in verband met Pasen. De redactie wenst u fijne paasdagen!