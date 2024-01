Deze week… Nieuwjaarskrant boordevol interviews en diepgang

Deze week een speciale nieuwjaarseditie met jaaroverzichten van het afgelopen jaar en interviews met onder anderen Patrick van der Meer, Carl Hester en Cor Loeffen. Verder onder andere het verhaal van Marome MW, van Jan André Souvereyns en Itot du Chateau. En ook nog actualiteit: de verslaggeving van de KWPN eerste bezichtiging springen én een uiteenzetting over de toekomst van de hippische wereld.

Cor Loeffen: ‘Het KWPN moet dichter bij de leden gaan staan’

Half december werden drie nieuwe leden aan het Algemeen Bestuur van het KWPN toegevoegd. En ook drie zwaargewichten: Cor Loeffen, Jacques Maree en Ieko Sevinga. Met Cor Loeffen blikt De Paardenkrant terug op zijn twaalf jaar als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie springen, maar vooral vooruit op zijn functie als bestuurslid.

In die functie heeft hij grote ambities. Hij vindt dat het KWPN weer dichter bij de leden moet komen te staan, dat het stamboek transparanter en communicatiever moet worden, dat er geen angst moet zijn om beslissingen te nemen én ook vooral dat er een structuur gecreëerd moet worden waarin beslissingen genomen kúnnen worden.

Carl Hester: ‘Het dag en nacht buiten staan is op veel fronten goed en zorgt ervoor dat paarden mentaal ook relaxter zijn’

Hester en Dujardin staan bekend om hun paardvriendelijke management. De dressuurpaarden staan elke dag buiten, sommige zelfs dag en nacht. “We hebben hier natuurlijk geluk”, zegt Hester over zijn locatie in het Engelse Gloucester. “We hebben zo’n zestien hectare ter beschikking dus ze kunnen allemaal makkelijk naar buiten. Niet iedereen heeft die luxe. En Vogue en Imothep staan dag en nacht buiten, en dat gold ook voor Nip Tuck. Dat zijn zulke temperamentvolle, hete paarden, die moeten hun energie kwijt. Dan hoef je ook veel minder hard te trainen met ze. Het is op veel fronten goed voor de paarden, ze worden er mentaal ook relaxter van. De natuur doet dat dan voor je.”

EK Aken inspiratie voor Van der Meer: ‘Als team optimaal presteren’

Patrick van der Meer, de nieuwe dressuurbondscoach van Nederland, heeft een duidelijk doel voor ogen en denkt daarbij terug aan een eigen succes. “Op het EK in Aken in 2015 waren wij zeker niet de favorieten, maar we wonnen het omdat we als team allemaal optimaal presteerden. Dat was echt een teamprestatie en daarmee wonnen we goud.”

Hoe ziet de paardensector er in 2050 uit?

Blijft de hippische sector voortbestaan? Kunnen we over twintig, dertig jaar nog paardrijden en paarden fokken? En zo ja: hoe ziet dat er allemaal uit? Freelance medewerker Marlien Smit legde deze vragen voor en ingezetenen vanuit verschillende hippische sectoren geven hun visie. Aan het woord komen onder andere Fenna Westerduin, Leunus van Lieren, Floor Dröge, Gerda Verburg, Maikel van der Vleuten en Paul Hendrix.

Marome MW: Het bijzondere verhaal van een supervoorzichtig en zeer bruikbaar paard

Slechts 72 nakomelingen zijn er van Marome NW te vinden op Horsetelex, maar een opvallend groot deel daarvan presteerde op het hoogste niveau in de springsport. En ook de prestaties van de twee jaar geleden overleden hengst zelf zijn bijzonder. Alle reden om het leven en de voorgeschiedenis van Marome NW (Starsky de Brix x Larome) nader onder de loep te nemen.

Jeugdige Harm Harmstra helemaal thuis in de paardenwereld

De negentienjarige Harm Hamstra heeft zich als jonge enthousiaste liefhebber inmiddels al heel knap genesteld in de paardenwereld. Vanuit zijn jeugdjaren staat het paard voor hem al centraal en met een versnelde schoolopleiding in de paardenhouderij is hij inmiddels actief als zelfstandig ondernemer. Paarden beleren en keuringsklaar maken is zijn hoofdtaak. Ze uitbrengen in de aangespannen sport is voor hem vooral een feestje.

Verslaggeving KWPN eerste bezichtiging springen

Van de Lageweg: ‘Met deze hengst heb je geen volbloed meer nodig’

Amerikaan op avontuur in Ermelo

Itot du Chateau: kleine grootheid met zevenmijlslaarzen

Jeugdige Harm Hamstra helemaal thuis in de paardenwereld

Ulin Verte zet fokkerij Souvereyns op de kaart

Kettingbrief met Rickert Wijnen

