Deze week… Omgaan met kritiek op de paardensport: zo doe je dat

Discussies over social licence en de paardensport zijn vaak theoretisch en een beetje vaag. Een groep internationale onderzoekers, onder wie ‘onze eigen’ Inga Wolframm, werpt er nu een ander licht op. Naar aanleiding van de protesten van dierenactivisten tijdens de Grand National en vooral de reacties daarop kwamen ze met een analyse en heel concrete aanbevelingen.

Een belangrijke constatering in het wetenschappelijke artikel is dat de verdedigers van de Grand National en de critici compleet langs elkaar heen praten. Zo is het grootste bezwaar van de demonstranten dat de paarden gewond raken tijdens de race zelf. De commentatoren die de race versloegen, verdedigden de sport echter met de uitspraak: ‘They live like kings.’

Het ging de activisten echter om de omstandigheden in de race zelf, niet over de leefomstandigheden van de paarden buiten het racen om. Door hier niet op in te gaan, was de communicatie niet effectief. Ook in andere takken van de paardensport gebeurt dit. Een van de don’ts is dan ook: ‘Probeer niet om positieve aspecten te benadrukken om af te leiden van de problemen waar het over gaat.’

En dat is niet het enige uiterst herkenbare voorbeeld dat wordt aangehaald als een van de don’ts. Lees (en leer) deze week alles over omgaan met kritiek in De Paardenkrant (digitaal beschikbaar voor slechts 3,80 euro).

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Vacatures in HK-commissies ingevuld door mannen uit KWPN-stal

De vier openstaande vacatures in de KWPN Hengstenkeuringscommissies zijn weer gevuld. Op de ledenraadsvergadering van vorige week woensdag werden Bart Bax en Wim Versteeg benoemd als nieuwe voorzitters van respectievelijk de dressuurcommissie en de tuigpaardcommissie. In de springcommissie is Wout-Jan van der Schans doorgeschoven als voorzitter (en kreeg daarmee een extra termijn voor de continuïteit) en komt Bart Henstra er nieuw bij. Allemaal mensen uit de ‘KWPN-stal’ dus.

Was dat een bewuste keuze, nadat bij de vorige benoemingen vooral mensen ‘uit de praktijk’ werden gehaald voor de hengstenkeuringscommissies? “Nee”, zegt KWPN-voorzitter Andries van Daalen beslist.

Lees meer over de overwegingen van het Algemeen Bestuur wat betreft de benoemingen (en over het invullen van de overige openstaande vacatures in het AB en de KWPN-directie)

Bianca Schütz zet in op medaille Asian Games

Zes jaar geleden maakte Bianca Schütz de gewaagde keuze om naar Abu Dhabi te verhuizen. De amazone begon in de eerste instantie met het dressuurmatig trainen van springpaarden, maar drie jaar geleden kreeg haar werkgever interesse in de dressuursport en sinds vorig jaar richt Schütz zich alleen nog maar op het trainen van dressuurpaarden. Dat leidde voor de amazone tot deelname aan de Asian Games en inmiddels zijn alle pijlen erop gericht om op de Asian Games van 2026 een medaille in de wacht te slepen.

Lees alles over het bijzondere verhaal van Schütz in de Paardenkrant van deze week.

Hilde Woudstra: ‘Een goed rondje vind ik belangrijker dan winnen’

Met de tweede plaats bij de zevenjarigen was Hilde Woudstra een van de best presterende Nederlanders op de eerste editie van de WBFSH Studbook Trophy in Valkenswaard. Bij de zevenjarigen maakte ze met Loekie-Douglas (v. Douglas) deel uit van het winnende KWPN-team en individueel werd de combinatie tweede. Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking met de amazone die met man Henri Stegeman al jaren een stal runt in het Twentse Daarle.

Lees het interview met Hilde Woudstra in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop