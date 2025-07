Deze week… Val KFPS bestuur en KWPN-keuringsseizoen in volle gang

In de Paardenkrant nr. 27 lees je onder andere over de val van het KFPS-bestuur (drie van de vier bestuursleden stapten vorige week op). Daarnaast is het KWPN-keuringsseizoen inmiddels in volle gang met door heel het land stamboekkeuringen en Centrale Keuringen, Paardenkrant-redacteuren Jacquelien van Tartwijk en Melanie Brevink rijden het land door om de keuringen in woord en beeld vast te leggen. Verder leest u deze week het levensverhaal van Don Quichot, een interview met Hendrik-Jan Schuttert, een verslag van de Nederlandse Kampioenschappen mennen en nog veel meer!

In de Paardenkrant van vorige week (nr. 26) beschreef Mirjam Hommes de problematiek in aanloop naar de ledenraadsvergadering al uitgebreid. De aangekondigde grote wijzigingen van het fok- en selectiebeleid, de daarbij horende statutenwijziging (waarbij het bestuur zich opnieuw niet aan de termijnen en juiste wijze van informeren van de leden hield) vormden misschien nog wel een kleinere hobbel dan de situatie op het KFPS-kantoor en de aanhoudende frictie tussen het bestuur en de werkorganisatie. En dan zijn er ook nog de financiële problemen die het afgelopen jaar nog flink toenamen en tenslotte een berisping van een KFPS-jurylid die op straat is komen te liggen. Al die zaken tezamen speelden waarschijnlijk een rol bij het opstappen van bijna het volledige bestuur.

In de Paardenkrant 27 komt onder andere ledenraadsvoorzitter Hans Hurkmans aan het woord, in één van de komende Paardenkranten komen we uitgebreider terug op de aanhoudende bestuurscrisis bij de Friezen.

NMK-hattrick voor Jan Tippe

Drie jaar geleden maakte Painted Dorissa (Grandorado TN u. Dorissa v. Cardento) van fokker Jan Tippe uit Rouveen veel indruk op de stamboekkeuring in Luttenberg om vervolgens als Overijssels springkampioen vierde te worden op de NMK. Vorig jaar stelde Tippe Red O’Rissa (Highway TN x Hermantico), een kleindochter van Dorissa, voor. Ook zij mocht naar de NMK. En afgelopen zaterdag was het Dorissa’s dochter Scotty O’Rissa (v. Landino VDL) die ook met heel veel vermogen naar een NMK-ticket sprong. Ze kreeg 80 punten voor exterieur en 90 voor het springen. “Ja, het was een mooie dag”, vertelt Jan Tippe, die Painted Dorissa inmiddels onder het zadel heeft. “Dat lijkt heel best, maar we doen mooi rustig aan.” Red O’Rissa kan elk moment een veulentje krijgen van Tattoo H & DB TN en Dorissa heeft op dit moment een hengstveulen van O’Bailey van het Brouwershof N.O.P. aan de voet.

Lees deze week in de Paardenkrant meer over de stamboekkeuringen (in) Gelders Paard, Gelderland, Overijssel en de Maas-Delta Regio (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland).

Van Marktplaats-paard naar de Nederlandse dressuurtop

Don Quichot (United x Gribaldi) begon onder Rowena Weggelaar als juniorenpaard in 2022, hij was toen veertien, zij zeventien. Deze week rijdt de combinatie – inmiddels is de ruin zeventien en Weggelaar twintig – de vijfsterrenlandenwedstrijd in Aken en daarnaast maakt de combinatie kans op een plaats in het Nederlandse EK-team. De Paardenkrant dook in de geschiedenis van de ruin die samen met Weggelaar nu tot de topcombinaties van Nederland behoort.

Debby de Wildt-Verhoeven, Pim Koudijs en Rowena Weggelaar vertellen het levensverhaal van Don Quichot in de Paardenkrant van deze week.

Drie nationale mentitels gewonnen door 21-jarige talenten

Op de internationale menwedstrijd in Harich werd afgelopen weekend in vijf categorieën gestreden om het Nederlands kampioenschap. De 21-jarige Dirk Bastiaansen en leeftijdsgenoot Jelle Leliveld mochten zich voor het eerst als kampioen laten huldigen bij de enkel- en tweespannen pony’s. De eveneens 21-jarige Larissa Jansma werd voor de derde keer op rij winnares van de oranje sjerp bij de enkelspannen paard. Stan van Eijk (tweespan paarden) en Marijke Hammink (vierspan pony’s) prolongeerden hun titels.

Lees alles over de menkampioenschappen in Harich in de Paardenkrant van deze week.

‘Ik had al zo’n idee dat een van ons misschien naar Aken zou gaan’

Voor het eerst maakt Hendrik-Jan Schuttert deel uit van het team dat Nederland vertegenwoordigt op CHIO Aken. Weliswaar als vijfde man, maar ook dan ziet hij het als een geweldige kans met de pas tienjarige Kailon (Etoulon VDL x Phin Phin). Direct na Aken begint het eigen concours, CSI Ommen, wat de nodige drukte oplevert voor de ruiter/organisator. “Gelukkig doen we het niet voor het eerst en hebben we een goed team.”

Lees een interview met Schuttert in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder

Competitief TeamNL grijpt finaleticket EEF Nations Cup Series

Joep Schaap: ‘Dankbaar voor alle paarden die ik mag rijden’

Nederlandse Konan en Kadar goed op weg in Luhmühlen

Fantijn snoept ereklassetitel Noord af van zoon Luitenant

In beeld: Aken als epicentrum van de paardensport

NMK-ticket voor Chacoon Blue-dochter Smurfan de Levee

Joop van Uytert: ‘Fokkerspremie geeft de fokkerij een boost’

