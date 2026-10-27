Editiorial Paardenkrant 44: Nederlandse dressuurtop juicht nog niet voor nieuwe Grand Prix

In de Paardenkrant nr. 44 lees je alles over de toevoeging van halsstrekken aan de FEI Grand Prix. Wij spraken met mensen die er per 1 januari mee te maken krijgen: Nederlandse ruiters, juryleden en trainers. En die staan niet allemaal te springen. In het proces dat tot de 'nieuwe' Grand Prix leidde, had Nederland relatief weinig invloed. Een symptoom van een probleem dat breder speelt. Ook daarover lees je meer in de Paardenkrant van deze week, met verder alles over het afgeronde verrichtingsonderzoek voor tuigpaarden, de vier belangrijke functies die op korte termijn gevuld moeten worden bij het KWPN (voorzitter, bestuurslid en twee hengstenkeuringscommissieleden) en de ontwikkelingen in de springpaardenfokkerij (de krimp van de traditionele stamboeken en de groei van de stamboek BV's).

Rick Helmink Door

Van der Putten en Van Liere over ‘nieuwe’ Grand Prix: ‘Ontzettend jammer dat dit de enige wijziging is’

De Nederlandse ruiters die straks internationaal niet 33, maar 34 onderdelen moeten rijden in de Grand Prix zijn nog niet allemaal te spreken over de toevoeging van halsstrekken in de Grand Prix. Ook van trainerszijde zijn kritische stemmen te horen. Nederlandse level 4-juryleden Maarten van der Heijden en Mariëtte Sanders-van Gansewinkel zien het wel zitten.

Marieke van der Putten en Dinja van Liere, de twee kopvrouwen van de Nederlandse dressuur, laten allebei weten dat ze nog niet staan te springen om de toevoeging van halsstrekken in de Grand Prix. Of vooral: dat de toevoeging van halsstrekken de enige wijziging in de proef is. Van der Putten: “Ik vind het vooral jammer dat dit de enige wijziging is. We rijden al zo lang dezelfde Grand Prix en dat dit dan het enige is wat er gewijzigd is, vind ik een gemiste kans.”

Wij spraken verder met bondscoach Patrick van der Meer, trainers Marion Schreuder en Nicole Werner en juryleden Maarten van der Heijden en Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel. En Yessin Rahmouni laat er in een gastcolumn ook geen twijfel over bestaan wat hij van de toevoeging van halsstrekken vindt.

Lees er alles over in de Paardenkrant nr. 44, digitaal beschikbaar voor 6,25 euro.

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KNHS heeft ingeboet op inspraak bij de FEI

De wijziging van de FEI-proeven waarop Nederland weinig invloed had, is een symptoom van de op dit moment niet al te grote invloed van de KNHS bij de FEI. De FEI heeft elf vaste invloedrijke commissies waarin stakeholders uit de sport zitten. De atletencommissie, de veterinaire commissie, de solidariteitscommissie, de medische commissie en technische commissies voor alle FEI-disciplines (springen, dressuur, eventing, mennen, endurance, voltige, paradressuur en tot 2021 ook nog reining). Voorheen was Nederland goed vertegenwoordigd in die invloedrijke commissies. Op dit moment is paardenland Nederland nog slechts in één commissie vertegenwoordigd.

Lees er meer over in de Paardenkrant van deze week.

Van Daalen, Loeffen, Van der Schans en Van der Weiden verlaten KWPN

Het KWPN is al geruime tijd op zoek naar de opvolger van voorzitter Andries van Daalen in verband met het aflopen van diens zittingstermijn. De vacature daarvoor werd in mei gepubliceerd. Ook wordt er al langere tijd gezocht naar de opvolger van Wout-Jan van der Schans, die ook het maximale aantal termijnen heeft bereikt in de hengstenkeuringscommissie springen.

Maar ondertussen zijn er nog twee belangrijke functies die vrijkomen: Cor Loeffen stopt na één termijn als lid van het Algemeen Bestuur (mede om gezondheidsredenen) én Thomas van der Weiden maakte afgelopen zaterdag publiekelijk bekend dat hij niet opgaat voor de derde (en daarna mogelijk nog vierde) termijn in de hengstenkeuringscommissie tuigpaard (als voorzitter). Kortom: de komende tijd moeten er heel wat benoemingen plaatsvinden.

De opvolging van Van der Schans is al ongeveer in kannen en kruiken. De ledenraad moet er nog mee instemmen, maar het is de bedoeling dat Piet Raijmakers sr. door het Algemeen Bestuur wordt voorgedragen als nieuw lid van de hengstenkeuringscommissie springen. Het KWPN heeft Raijmakers al langere tijd op het oog en de voormalig topruiter jureerde afgelopen zomer de driejarige springmerries al op de Nationale Merriekeuring in Ermelo.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week.

KWPN Verrichtingsonderzoek tuigpaard: Spoeling ondanks royaal aanbod dun

De KWPN-tuigpaardfokkerij is sinds afgelopen zaterdag drie hengsten rijker, die per onderdeel iets kunnen toevoegen aan fokkerij en sport. De hoogste score (63,5 punten) behaalde Traveler, die met die score de tiende plaats op de ranking van verrichtingscijfers sinds 2020 bezet. Een ranking die wordt aangevoerd door zijn vader Macho. Traveler werd op de voet gevolgd door de via de herkansing in tuig als sterhengst binnen­gestroomde Techno MJDB en de publiekslieveling; de gemiddeld laagverwante Thomas FS, die respectievelijk 62,5 en 62 punten behaalden.

De jury heeft aangegeven in de cijfers en met name via het fok- en aanparingsadvies wat deze heng­sten kunnen toevoegen aan fokkerij en sport. Al met al moet geconstateerd worden dat ondanks een royaal aanbod (ook via de herkansing in tuig) de spoeling dun is. Duidelijke aandachtspunten in de huidige tuigpaardfokkerij zijn het front, lichaamsgebruik/houding en achterbeengebruik. Daarnaast zal de stokmaat in de gaten gehouden moeten worden.

Wie echt wilde genieten van de blijheid van een tuigpaard en vererving van prestaties kreeg dat te zien in de IBOP, waarbij de achtjarige Nicolette (v. Fantijn) met haar vierjarige NTD-dochter Scarlett van de Koerberg (v. Macho) van de familie Haak-Boot op een presenteerblaadje liet zien waar iedere hobbyfokker van droomt.

Lees alles over de verrichtingsonderzoek van de tuigpaardhengsten en de IBOP in de Paardenkrant nr. 44.

Overal lopen de registraties terug, maar de stamboek-BV’s groeien

Op de ledenvergadering van de WBFSH in Dublin werden de nieuwe fokkers- en stamboekrankings over 2026 gepresenteerd. In de springrichting gaat Selle Français nog aan de leiding, maar het stamboek wordt op de hielen gezeten door Zangersheide. En die stijging van Zangersheide op de ranking heeft te maken met de groei van Zangersheide, die al ruim tien jaar aan de gang is.

Zangersheide is volgens de laatste openbaar beschikbare cijfers één van de grootste stamboeken ter wereld. Het stamboek gaf bij de WBFSH aan in 2024 8.874 veulens te hebben geregistreerd. Dat is niet veel minder dan het totaalaantal geregistreerde veulens bij het KWPN.

In een serie artikelen besteedt de Paardenkrant aandacht aan ontwikkelingen in de springpaardenfokkerij. Traditionele stamboekverenigingen krimpen en verliezen (vooral in de springrichting) leden en registraties de laatste jaren, terwijl bedrijven als Zangersheide en het AES juist gegroeid zijn. De Paardenkrant gaat in deze serie in gesprek met vertegenwoordigers van traditionele stamboeken én de stamboek-BV’s. Wat kunnen traditionele stamboeken leren van bedrijven als Zangersheide en AES? Natuurlijk komen ook fokkers aan het woord: waarom kiezen zij voor het ene stamboek en niet voor het andere?

Lees verder in de Paardenkrant nr. 44, met daarin verder:

Drie nieuwe tuigpaardhengsten ingeschreven in KWPN-stamboek, uitgesproken topper ontbreekt

Terug van blessureleed: Wathelet wint GP Luik met Bond Jamesbond de Hay

Lucille Billet richt met Stargazing het vizier op NK senioren

Eventingamazone Maartje Siemons en Harly houden profs opnieuw achter zich

Google van Alsingen bewijst opnieuw de kwaliteit van haar moederlijn

Familie Haak-Boot presenteert jaloersmakend span in tuigpaard-IBOP

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