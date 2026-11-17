KNHS-mediapartner De Hoefslag dropte vorige week dinsdag een bommetje door een door Jacob Melissen geschreven column met de kop ‘Onderzoek naar integriteit bondscoaches aanleiding tot ontslag’ te publiceren. Dat artikel leverde vooral veel vragen op. En nog wel het meest bij de twee bondscoaches die het volgens Melissen zou betreffen: de scheidende jeugdcoaches in de dressuur. Loes Corsel en Monique Peutz laten aan de Paardenkrant weten dat zij niets weten van een dergelijk onderzoek. De KNHS heeft inmiddels bevestigd dat er een verkennend onderzoek (een vooronderzoek) heeft plaatsgevonden en dat er op dit moment op basis daarvan een nader onderzoek plaatsvindt. Maar wie en wat zijn precies onderwerp van onderzoek?

Rick Helmink Door

De column van Jacob Melissen roept op meerdere manieren vragen op. De meest dringende: is dit nu een feit of een aanname? In de titel en het begin van de column presenteert Melissen de connectie tussen het inleidende integriteitsonderzoek en de beëindigen van de samenwerking met de bondscoaches als een feit. Maar iets later in de column lijkt het te gaan om een aanname.

Feitenonderzoek

Uit een gesprek van de Paardenkrant met Melissen blijkt het ook te gaan om zowel feiten als aannames in het artikel. De KNHS zegt dat zij geen mededelingen kan doen over het onderzoek en dat er om die reden ook niet inhoudelijk is gereageerd op de column van Melissen. Wel bevestigt de KNHS dat er een inleidend onderzoek heeft plaatsgevonden en dat er op basis van dat onderzoek nu een feitenonderzoek plaatsvindt.

Dat de door het KNHS-bestuur (en dus niet door de werkorganisatie) in opdracht gegeven verkenning nu wordt voortgezet met een feitenonderzoek lijkt erop te duiden dat de conclusie van Melissen niet juist is. Des te meer omdat de samenwerking met Peutz en Corsel al beëindigd werd vóór het bestuur werd ingelicht over het advies op basis van de verkenning.

Loes Corsel en Monique Peutz zeggen in het duister te tasten

Uit een door Stephan Wensing met de Paardenkrant gedeelde brief aan de KNHS blijkt dat Loes Corsel door de KNHS op geen enkele manier geïnformeerd is over de uitgevoerde verkenning. Voor Peutz geldt hetzelfde, vertelt zij aan de Paardenkrant. Sterker nog: toen Peutz na het verschijnen van Melissens column vorige week contact opnam met het KNHS-kantoor, kreeg zij te horen dat de KNHS ook van niets wist. Peutz liet de kwestie daarna rusten omdat zij in Stuttgart was om te jureren en zich daarop wilde concentreren. Nu de scheidend bondscoach terug is, duikt ook zij verder in de kwestie en is niet van plan om dit over haar kant te laten gaan.

Lees alles over de opmerkelijke kwestie in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 6,25 euro.

Exclusief voor abonnees:Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Nathalie van der Mei: ‘Ik heb er ontzettend veel zin in’

Met de benoeming van Nathalie van der Mei als bondscoach senioren, inclusief EEF-serie, komt er een eind aan het grote vraagteken dat boven de Nederlandse springsport hing. Vol energie vertelt de voormalig amazone over de nieuwe uitdaging waar ze over een week of twee al officieel aan begint. “Het was eerst 1 januari, maar 1 december vind ik beter. Er moet veel gebeuren.”

De in Friesland geboren en getogen Nathalie van der Mei (61) volgt als eerste vrouwelijke bondscoach ooit Wout-Jan van der Schans op. Terwijl laatstgenoemde nog actief is als ruiter en een eigen stal runt, is Van der Mei al eerder gestopt met rijden. “Dat is één van de redenen dat ze mij gevraagd hebben”, weet Van der Mei, die de stal die ze met haar man Sietse runde vier jaar geleden heeft verkocht. “Dat betekent dat ik geen belangen heb, niet meer druk ben met de verzorging van de paarden en dus veel tijd heb.”

Lees een uitgebreid interview met de nieuwe bondscoach springen in de Paardenkrant van deze week.

KNHS stelt overgang naar Raad van Toezicht verder uit

De KNHS staat op allerlei vlakken voor grote veranderingen. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe governance-structuur met een Raad van Toezicht. En ook de ICT-transitie is een enorme. De KNHS gaat de wedstrijdsport op een andere manier vormgeven en daarmee wordt de belangrijkste inkomstenbron (60% van de baten) volledig van structuur veranderd. Dat alles gebeurt met een interim-leiding: een interim-directeur, een interim-voorzitter en geen volledige bezetting in het bestuur. In de ledenraadsvergadering van 12 november werden een aantal updates gegeven over de stand van zaken bij deze veranderingen. De Paardenkrant was daar bij.

Lees er alles over de in de Paardenkrant nr. 47.

Stikstof en de paardenhouderij: De huidige forfaitaire waarden en doelsturing

In het landelijke stikstofdebat blijft de paardenhouderij vaak buiten beeld. Voor individuele ondernemers kan het onderwerp echter grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een natuurvergunning. Hoe wordt de stikstofbelasting van paardenbedrijven eigenlijk berekend? En wat zou er veranderen als de bedrijfsvoering zelf meer mee ging tellen? In de tweede aflevering van deze serie spreekt de Paardenkrant met Inga Wolframm, lector duurzame paardenhouderij en -sport aan Hogeschool Van Hall Larenstein over de cijfers achter het beleid en de kansen van doelsturing.

De wijsvinger van Isabell Werth kon weer omhoog in Stuttgart

Direct na het afgroeten van de Wereldbeker-Kür in Stuttgart ging afgelopen zaterdag voor het eerst sinds jaren de wijsvinger van Isabell Werth weer omhoog. Dat kenmerkende gebaar gebruikt Werth als ze zeker weet gewonnen te hebben, of op zijn minst meent te moeten winnen. En lang kon ze daar (met Wendy de Fontaine) niet zeker van zijn. Met Viva Gold, die Grand Prix eruit laat zien als een peulenschil, ligt dat anders. Met een nieuw pr van 88,56% won Werth afgelopen zaterdag ook dik, net zoals ze een dag eerder de Grand Prix won. In die eerste proef had menig toeschouwer (en één jurylid) Marieke van der Putten met Zantana RS2 N.O.P. OLD op één.

Lees alles over de Wereldbekeretappe in Stuttgart in de Paardenkrant van deze week.

L-podium grotendeels gevuld door niet-KWPN-hengsten

In de klasse L, de jongste lichting dressuurhengsten, werd het podium van de eerste wedstrijd in het kader van de KWPN Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie bijna volledig gevuld door hengsten zonder KWPN-dekbrevet. Aanvankelijk zelfs de hoogste én op een na hoogste trede, maar bij het herberekenen bleek de KWPN-telmachine niet geheel foutloos en werd de top drie aangepast. De winst kwam vorige week maandag in Kronenberg wel overduidelijk op naam van Pavo Cup-winnaar So You Can Dance met eigenaar Gerrel Vink in het zadel. Met een 9,2 voor zowel de draf als de galop kwam zijn eindtotaal uit op 87,80%, de hoogste dagscore.

Lees alles over de eerste etappe van de hengstencompetitie in de Paardenkrant van deze week.

De grote Duitse hengstenkeuringsmarathon begint deze week

Net zoals in Nederland loopt in Duitsland de paardenfokkerij terug: minder veulens, minder dekkingen, minder in het stamboek opgenomen merries. In twee jaar – van 2023 (28.049) tot 2025 (22.995) – was er in Duitsland een krimp van 18 procent. Er is dus niet bepaald behoefte aan nóg meer goedgekeurde hengsten. Toch steeg het aantal toelatingen tot de Duitse hengstenkeuringen dit jaar enorm: op alle voorkeuringen werd ongeveer de helft van de gepresenteerde hengsten toegelaten en werden in Westfalen (130), Oldenburg en Oldenburg-International (123) en Hannover (122) meer hengsten dan ooit toegelaten. Die ruime selectie lijkt ervoor gezorgd te hebben dat de stamboeken die eerder ‘tweede keus’ zijn (zoals Mecklenburg en het ZfdP) bijna geen aanmeldingen hebben. De Mecklenburger keuring wordt zelfs in één dag afgerond.

Lees alles over de voorselecties voor de Duitse keuringen in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Sportbond staat voor grote veranderingen met interim-leiding

Jan Conijn bouwt aan zijn plek in de springsport

Van onderschat talent naar wereldtop: Londontime schittert in Stuttgart

Overwinning Bram Chardon in WB-kwalificatie vierspannen smaakt naar meer

VERT-voorzitter Lammert Tel: ‘Van officials blijf je af’

Instelling en scherpte brengen Tarina en Tiquerna mooie EPTM-score

Rapporten van nieuwe KFPS-stamboekhengsten beschikbaar

Exclusief voor abonnees:Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop