Emmelie Scholtens over het verlies van haar baby, haar ziekte en haar benoeming

Emmelie Scholtens deelde op 19 mei een ontroerende foto van het handje van haar en Jeroen Wittes stil geboren kindje. Scholtens heeft een zware periode doorgemaakt, waarbij er afgelopen winter een zeldzame vorm van chronische leukemie werd vastgesteld, die er mede voor zorgde dat de baby niet levensvatbaar was. De behandeling van de leukemie sloeg aan en vorige week toonde onderzoek aan dat de bloedwaarden weer op peil zijn. Inmiddels zit Scholtens ook al weer volop te paard, daarover – en natuurlijk ook over de benoeming in de KWPN hengstenkeuringscommissie (en de kritiek daarop) – vertelt Scholtens openhartig in een interview met de Paardenkrant.