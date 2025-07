Europees Kampioenschap A Coruña live (en gratis) te volgen via NOS

Het Europees Kampioenschap springen in A Coruña is de komende dagen live (en gratis!) te volgen via de NOS. NOS zendt via een livestream zowel het eerste onderdeel van de landenwedstrijd (donderdagmiddag, 15.00 uur), de finale van de landenwedstrijd (vrijdagmiddag 15.00 uur) en de individuele finale (zondagmiddag vanaf 14.00 uur) uit.