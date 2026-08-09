WK Verden 2026: Tessa Kole (21) gaat Charlotte Dujardin voorbij en wint GOUD met Odi Murona

Rick Helmink
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WK Verden 2026: Tessa Kole (21) gaat Charlotte Dujardin voorbij en wint GOUD met Odi Murona featured image
Odi Murona met Tessa Kole Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De 21-jarige Tessa Kole bewijst maar weer eens wat voor uitzonderlijk talent zij is. “Dit is hoe we een paard voorgesteld willen zien worden, zo moet de samenwerking tussen ruiter en paard zijn”, zegt Monique Peutz over de proef van Odi Murona (v. Blue Hors Farrell). Hoewel Verden een paardenkampioenschap is, komt veel op het conto van Kole: met de opleiding (die Kole helemaal zelf verzorgde) en rijderij gaat Kole voorbij aan de qua scores beste dressuuramazone ter wereld: Charlotte Dujardin. Zij komt met Secret Agent op 83,115%, Odi Murona scoort 83,429%. Obsession Taonga komt met young rider kampioene Lara van Nek op de vijfde plaats, al is er te discussiëren of zij als vijfde starter niet technisch te laag werd beoordeeld. Te discussiëren valt er ook over jeugdbondscoach Monique Peutz als jurylid (met Kole en Van Nek in de baan), dat is het enige smetje op dit voor Nederland prachtige kampioenschap met de drie Nederlandse inzendingen in de top-8 (Red Viper werd onder Dinja van Liere 8ste).

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