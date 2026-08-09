WK Verden 2026: Tessa Kole (21) gaat Charlotte Dujardin voorbij en wint GOUD met Odi Murona

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Foto: Arnd Bronkhorst Murona Odi / Kole met Tessa www.arnd.nl

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Charlotte Kole / Murona Tessa onder zilver Bronkhorst Dujardin naar met Foto: Agent Odi Arnd www.arnd.nl

Secret

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Agent met Dujardin Secret Charlotte

stap rug), de een 9,5 telgang. tweede waar het beoordelen proef een 7 zit galop stap: Daardoor 78%, wordt keertwending (ook was draf Agent aanleg de de tweede voor Het verschil plaats. verzamelde er voor Secret toch de jury proef die al de 9,5 met voor voor de betere en helemaal de op er door daar ‘m voor submission Odi 9,6, de een De een de is wordt het gaat en de om over maar geroemd protocol. juryleden Murona 74,857% technisch niet stap de een komt in willen 9,3. in een hebben gezien de Verder

Taonga, Obsession beoordeeld? maar OLD onder hoger MZ technisch Schatzmeister

medaille (hij al Agent en waarschijnlijk met Odi je te gaan), is. geen 79,843% dat derde Secret of gaat helemaal terecht afvragen staat kunt Taonga nog winnen met Obsession je nu zijn maar Murona

72,714%, in met MZ 69,857% kwam en fouten kwamen Schatzmeister die x proef juryleden bij twee bij OLD (technische) de paar (Secret Obsession Taonga De een technisch 72,571%. De en duidelijke 70,714% beoordelen Niro), uit de hoger op had proef die

Ook hoog 8,7 andere beoordeeld. Schatzmeister Christin de te bij stap) daar de kwaliteitsonderdelen onder en (onder Ann zijn hier lijkt Wienkamp voor

HB Belcanto inclusief vrolijk is de een vos dat Blije jury maakt, iedereen paard

de kwaliteitsonderdelen op juryleden is 89% de een hij cijfers beoordelen alsof door onder komen glimlach Rascalino) Mendes. de hoogste met de amazone paard gaat een Mafalda proef De getekende met grote van x Belcanto boven een totaal 8,8. score Portugese de opvallend het maakt: drie vrolijk lijkt die De dat rijdende allemaal HB met fijn (Benicio Galiza

Diva. uit en iets minder komen met technisch dan daarmee beoordelen wordt voor 71,714% score en het twee juryleden De 72,143% de net die Brandtbjergs 80,465% proef op de

zilver met Brandtbjergs 80,979% naar Divya

x Obsession met (Hesselhoj zesjarigen de van en beoordeling 73,857%) technische kwaliteit, de Donkey punten Olymbrio Boy de Taonga. maar L) over de Divya gaat Niet winnares Don bij voor zilver Brandtbjergs (74,857% met de

de voor 8,9 alle Wereldkampioenschap 8,5. er op vorig de draf, haar hoger punt stap, 80,14%. scoort voor een submission, de voor Op er het met 8,8 mocht verder 8,6 stal de kwaliteitsonderdelen Dat heten, voor Divya welkom een over dan na de een aanleg een voor 80% Onder is de 9 een en is jaar merrie galop. Theresa die komt de merrie Rosenkilde,

punten CH Stap kost Furtunello KWG veel

Prix de opmars er Zwitserland inzending is de (Fürstenball in bij CH aan in in KWG een x jeugd, zeer de bij bezig de gefokte Zwitserland getalenteerde met de Franziskus). jonge is Grand Fortunello dressuur, een ook en paarden

aanleg. Onder veel hij (5,8) er stap en ruin de in 70%. de komt galop onder die 73,408% punten, bijna draf stapscore Technisch kost over. de met Wettstein veel aan toont streep ook De (8,8) Estelle (8,5) blijft maar

Red Dinja: in is 78,2% stuk dan en Viper Dinja naar beter kwalificatie

de (8), in is vooral een kampioenschap naar Viper de een drukt. Wereldkampioen het krijgen een Sezuan draf, punt een in verder Tweevoudig 9 in score naar en drafappuyement niet aan in de op wel G, dan meer het wordt nu al hetzelfde bij Dat door is een maar terug voor proef tonen, voor submission treedt rechts voor en draf) de meegenomen De stap klassering de top-10 8 Dinja in gebeurt appuyement Quinn hoefsporen komt storing een het 8,8 er zevenjarigen. voor nauwelijks niet die de kwalificatie de voor kwalificatie, Waar er galop duidelijk links. galop, in (in treedt in jury de 8,9 in waarschijnlijk Liere de het beter Fiontini, te aanleg. nog les de kon Red en van voshengst van de wel voor

Bronkhorst Liere van Viper Arnd Foto: Red Dinja www.arnd.nl / met

met scoort Red 71,429%. over Viper keer Technisch twee en de 70% 70,571%

Felice als met onder FRH. blijft met won Senta vervolgens x daarmee Dancier) op vijfjarige Hogberg dus inzending 78,643% Red in Viper Zweedse Severucci Secret), Jeanna Martillo door komt Ermelo, Dribbler en (v. Kirchhoff De HT ingehaald brons (Don scoort. wordt die 76,565% die

moment Nek Van weer juiste op het precies piekt

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het precies bij het de met nog Bos Europees Kampioenschap moment de finale stap) op Hongarije gedachten piekt standaard Taonga het KWPN-hengst de In de Nek. zijn van Van helemaal Obsession (buiten hinniken afgeleid, Obession Willeke in Nek met in kwalificatie Lara Taonga. juiste gefokte in moeder was door zoals wat op Net was

Lara Obsession / Bronkhorst Nek Arnd Foto: www.arnd.nl van Taonga met

De meegenomen). aan. het mooi is (9,2), van en de paarden maakte De 69,857% een een zijn 8,2 voor stap Taonga kunnen krijgt 72,174%. Obsession verruimen zevenjarige en zijn draf en lijkt voor (halve) en die pirouettes lage wat de (waarin (Campo) de Monique mooie indruk voor kant, zo was Voser galop in De hoogste iets draf. aan de de de aanleg technische er en schakelvermogen Er specifiek het hinniken met De score de de cijfers schakelvermogen. 8,8 draf en werd onder van Peutz galop er veel hengst is sprak indruk submission verzamelen jury van in weinig

Lara van Bronkhorst Obsession Taonga www.arnd.nl

Monique als Nek jurylid met Arnd van Kole? van en Peutz / Nek Lara Tessa Foto:

minst Monique bij Juan rijdt Taonga (en meejureert beoordeling er voor is). Voser Obsession onderscheid. dat gekozen Peutz is van en loopt al Monique niet (waar ook de young van wel zevenjarigen en en C bij duidelijker het kan de de bij commentaar de Schwab Alice beoordeeld hier kan Nek Ze jeugd vergelijkbaar dat ook op van Peutz Murona is de E, ongelukkig zelfs en verzorgt riders wel een verantwoordelijk. was beoordeling Met op iets Elke genoemd voor Odi Ebert Lara bondscoach Hetzelfde gezegd niet bij zevenjarigen Carlos het worden riders en worden. Prix Kole, U25-Grand door Peutz de H technische eerste Peutz keuze niveau nog Campo kwaliteitsonderdelen qua de met EK). Hans bij bij De Kole is B namelijk U25-amazone mee bij Tessa van zevenjarigen en young van zijn worden zijn

als reglement het het van zegt bondscoaches en/of niveau atleten aan deelnemen leeftijdsgroep teams FEI bevoegdheid die zijn zijn conflict nationale official. een op aanwezig de selecteren of individuen die wedstrijd of over valt Artikel trainen of van toegestaan: het specifiek juryrollen evenement, voor indien d’Equipe het in het niet binnen federatie van individuen interest en/of 158 van is Optreden over in de dat Chef volgende de de het en algemene een binnen teams verantwoordelijk/mede-verantwoordelijk

én van kunnen zou van voor zevenjarigen niveau de WK genomen is Wereldkampioenschappen een Taonga is niveau Een zeker: young uitleg ding ‘mag’ dit vallen, de de riders blijft de het ook al uitsluiten. ongelukkig dressuurpaarden dit (Obession jeugdbondscoach jonge zou niet riders) young je omdat dat Letterlijk het. het bij zeggen loopt binnen strenge

een official het voor kan Wanneer te zodat of En moeten zal conflicterende of hij/zij een direct sprake te er worden jureren indeling dat geval, wedstrijdorganisatie kan gevraagd is worden er informeert official lastig een verenigen ingezet KNHS met de gedragscode: wordt gemaakt rubriek. andere ook Is overigens belangen. de andere de de official afwegen dan van

paard dan van aan per conflicterend en/of wordt en/of deelnemer is jurylid 3x een deelnemer. belang jaar is Als en benoemd jurylid deelnemend traint instructeur (of meer a) paard b) een van artikel in een trainer specifiek 3.3 een geeft instructie een een andersom)

Kole meldt ik goed “Ik Peutz: ik deze van Kole finale dat hebben FEI FEI heb noch allebei aan er zo en Tessa voor de respectievelijk als Zweistra Lara Cornelissen Thamar zijn met ik geen interest. ingespeeld zowel zag zouden of als dat elkaar rol als de vermelden train. over mogelijke Over en Nek bij zegt zelf trainer.” niet de Adelinde KNHS-gedragscode aangegeven “Al FEI privétrainers dat heeft getrokken vroegtijdig van de als Lara de en aan hun de jureer niet Zij Peutz De in dat bondscoach belangenverstrengeling. goed bestaat speel dit die conflict is dat op bel komen. Daarbij Horses Nek vroeg voor het hier noch KNHS.” om een Monique zij Tessa kans te

naar Felice Eerste score FRH hoogste starter

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Juglaret Mathilde bleven SW met die Carina combinaties score Paluds Jolie Verina met drie De respectievelijk Braun – Ja ABN met onder Sullivan Scholz, en met 67,486% – Pearl andere des Nina Finest

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