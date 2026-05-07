FN nodigt PETA uit in discussieronde, kritiek van ruiters, trainers en hippische ondernemers

Rick Helmink
FN-directeur dr. Dennis Peiler Foto: FN
De Duitse paardensportkoepel FN organiseert op 12 mei een discussieronde met de naam ‘hete (hang)ijzers in Warendorf’ (Heisse Eisen in Warendorf) en daar gaan verschillende hippische professionals (van dierenartsen tot hengstenhouders) met elkaar en met een vertegenwoordiger van dierenrechtenorganisatie PETA in gesprek. Over dat laatste is nu commotie ontstaan: in een open brief eisen ruiters, trainers en andere professionals uit de paardenwereld dat de discussieronde wordt afgeblazen, zij zijn van mening dat PETA geen partij is om mee in gesprek te gaan.

