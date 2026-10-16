Grote onrust bij het NRPS: Voltallig bestuur stapt op

Rick Helmink
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Grote onrust bij het NRPS: Voltallig bestuur stapt op featured image
Door Rick Helmink

Er is grote bestuurlijke onrust bij het NRPS. Het voltallige bestuur heeft op de ledenraadsvergadering van 15 oktober medegedeeld terug te treden. Het NRPS informeerde de leden daar vandaag over middels een brief en een persbericht op de website.


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