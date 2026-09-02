Het doorzettingsvermogen van Marieke van der Putten loopt als een rode draad door haar leven

Rick Helmink
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Het doorzettingsvermogen van Marieke van der Putten loopt als een rode draad door haar leven featured image
Marieke van der Putten in Aken Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In aanloop naar de Wereldkampioenschappen in Aken maakte De Paardenkrant uitgebreide portretten van de aanvoerders van het Nederlandse dressuur- en springteam: Marieke van der Putten en Willem Greve. Om onze premiumabonnees kennis te laten maken met de content uit De Paardenkrant delen we deze verhalen nu ook hier.


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