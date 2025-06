KWPN-bestuurslid Jacques Maree: ‘Emmelie heeft alle vinkjes’

Op de ledenraadsvergadering van het KWPN op 4 juni werd dressuuramazone Emmelie Scholtens benoemd als KWPN-hengstenkeuringscommissielid dressuur. Die benoeming komt het KWPN-bestuur op flink wat kritiek te staan: niet omdat er getwijfeld wordt aan de kwaliteiten van Scholtens, maar om de vele actieve verbindingen die Scholtens (en partner Jeroen Witte) heeft in de hengstenwereld. Trainingsstal Witte-Scholtens VOF – de stal van het duo – is onder meer gespecialiseerd in het voorbereiden van hengsten op het hengstenselectietraject. Wittes afdeling, maar ook Scholtens’ stal.

Bestuurslid Jacques Maree, overigens goed bekend met Witte en Scholtens (om niets onvermeld te laten in dit artikel), is vanuit het bestuur voorzitter van de Fokkerijraad dressuur én het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de fokrichting dressuur.

Maree is van mening dat het in het belang van het KWPN en de fokkerij is dat de best gekwalificeerde mensen in de commissie zitten. “We hadden een paar zaken die hoog op ons lijstje stonden. Een van de dingen was verjonging, als je kijkt op de tribunes op merrie- en hengstenkeuringen zie je vooral grijze hoofden. Voor ons was het dus belangrijk om een jong iemand aan te trekken. Daarnaast wilden we iemand met de beste kwalificaties, het liefst iemand die heel veel ervaring heeft met jonge paarden én tot op het hoogste niveau in de sport én iemand die goed kan communiceren. En bij gelijke geschiktheid ook het liefst een vrouw, want laten we wel zijn, de dressuursport wordt voor tachtig procent door vrouwen beoefend. Emmelie heeft wat ons betreft alle vinkjes.”

Gedrags- en integriteitscode blijkbaar voor meerderlei uitleg vatbaar

Het is niet ongebruikelijk dat KWPN-juryleden, en zeker leden van de hengstenkeuringscommissie, belangen in de paardenwereld hebben. Om die reden zijn er ook relatief duidelijke regels opgesteld omtrent de strijdigheid (of schijn hiervan) tussen privébelangen van de beoordelaar en de belangen van het KWPN in de gedrags- en integriteitscode.

Met die regels zou je denken dat Scholtens in ieder geval een stap opzij moeten doen bij eigen paarden, hengsten van Nico Witte, hengsten van Ad Valk én hengsten die in training staan bij Trainingsstal Witte Scholtens VOF (bij Jeroen Witte). Dat zou betekenen dat Scholtens behoorlijk vaak vervangen moet worden en zeker in de kampioenskeuring, waarin de afgelopen jaren altijd wel één of meerdere door Jeroen Witte getrainde hengsten liepen.

Jacques Maree (en het KWPN-bestuur) hebben een andere lezing van die code, er is namelijk nog discussie over het beoordelen van onder andere de trainingspaarden van Trainingsstal Witte-Scholtens VOF.

