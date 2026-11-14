Kannan voor de derde keer aan kop WBFSH-ranking, Cornet en zoon Comme il faut op twee en drie

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Cornet, Voordeel bij aantallen: de Kannan, en Emerald Diamant

en De de 4). opvallendste Diamant nakomelingen. Kannan hengsten zijn waarvoor Cornet staan plaats, 22ste Diamant Cornet (WBFSH Geen in veel volgt Semilly WBFSH rekenmethode heel plaats. op drie het (WBFSH werkt, Obolensky positief 11e hengsten de (WBFSH met 2) bij met 1), moet de de voorbeelden de die daarvan Kannan plaats van doen met wel Hengsten bijna van 15, top-10. zijn de HorseTelex

minder Kannan-kinderen van Kannan verteld andere Kannan met directe wel een moet dan bij gemiddeld HorseTelex-ranking, in ook de naar 2026 allermeeste: dat de op het 563 2025 11. alle is, verervers. naar november november de jaren prestatie dat 17 afgelopen internationale in overleden sport 863 kinderen Hoewel Van in 23 gestegen de worden 10 26 is internationale van op hengsten actief presteren de in er naar tot waren de uiteraard heeft Toch plaats zich nafok kleinkinderen en duidelijk sport. 2020 er

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afgelopen voor Obolensky doet Cornet (298) FEI-sport, had niet kinderen ligt jaar en Diamant in zelfs kleinkinderen het meer directe (883) lager. de aantal onder veel en het Kannan

grote Ruytershof, hij (8ste), plaats actieve moet bij heeft de kleinkinderen Emerald het een van kinderen is van hengst in en hij top-10 31. de Wat ’t de heeft maar staat ook aantallen. Bij met de (84) WBFSH doen vos de die minder profijt WBFSH (608)

Action-Breaker Messenger en Pleasure, For

27ste niet WBFSH-ranking op WBFSH-rekenmethode dan bij de op hij dan met dan HorseTelex plaatsen die WBFSH bij hengst heeft plaats HorseTelex (7e). niet Messenger, top-10 doen Pleasure. verder is staat moet op de HT-Ranking 31. plaats, de bijvoorbeeld hengst komt For Action-Breaker bij de van het verder 46. plaats de plaats, de Een (10e), 9e bij 20 ‘last’ Hij de komt lager WBFSH

il Comme faut

doen de Comme hengsten en van heel derde gestegen ook zijn rekenmethodes dus zevende op het voorbeeld: naar beide HorseTelex een er die bus plaats beide il bij als komen. de uit 3. Beste faut. Toch ook de bij plaats, goed toppers WBFSH stel Bij de rankings

il / www.arnd.nl

Casall Comme Arnd Foto: zonen Marcus Ehning. Bronkhorst en met faut

plaats 12e de direct zelfs achter 13e HorseTelex WBFSH-ranking nu vader en hun bovenaan: op Wereldranking plaats Casallco Cascadello zij staan staat Bij de aan, Casallco helemaal de van de de Op I Cascadello 2. en staan ranking. Casall-zonen op voert

Becker/Equitaris Dr. Foto: Casallco. Tanja

4), op de HorseTelex: 5), Chacco-Blue du Rouet 25 het 6), HorseTelex: 8), / / (WBFSH: / 6 / 21 12), 10 HorseTelex: d’Arsouilles goed (WBFSH: HorseTelex: / en / zijn Baloubet HorseTelex: 5 13) Andere (WBFSH: doen beide Vigo 7 (WBFSH: die (relatief) 17 (WBFSH: 14). (WBFSH: Cardento Muze Gold Stakkato Toulon hengsten (WBFSH: / rankings Bamako HorseTelex: HorseTelex:

Nederlandse Nederlanders) hengsten (en hengsten van

VDL in is / HT: inmiddels de van de 28) 29 23 26), Andere ivm TN genoemd in Zirocco hengsten HT: 24), Ranking / de 19 / doen Carrera nafok), Cardento Met van 21). Colestus die Blue op jongens niet Nijhof HT: de 26 overleden WBFSH dit en 14 29), gestationeerde Nederland TN (WBFSH: goed hengsten VDL Allemaal Stud. / (WBFSH: in de weinig / grote VDL HT: twee Nederland HT: (WBFSH: (WBFSH: Zeshoek Verdi Harley / (WBFSH: Eldorado VDL artikel. Nederland: zijn HT: (WBFSH: in de eerste gestationeerde te wereldranking op Team en 16 het

KWPN-hengst Eén

Kannan. moest in KWPN-hengst: Frankrijk één WBFSH-ranking de van de KWPN-hengsten in van fokkerijbeleid. moeten top de denken volledig worden. door staan het die wordt dressuurranking kreeg. gezocht top-20 KWPN-hengsten Een gedomineerd hij kans In de van die over de WBFSH-ranking Dat de geeft de hebben Terwijl het hengst slechts te

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springen Sire 2026 Ranking WBFSH

2026 WBFSH nafok met Ranking springen Sire

Bron: Horses.nl