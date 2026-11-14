Kannan voor de derde keer aan kop WBFSH-ranking, Cornet en zoon Comme il faut op twee en drie

Rick Helmink
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Kannan voor de derde keer aan kop WBFSH-ranking, Cornet en zoon Comme il faut op twee en drie featured image
Kannan Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De nieuwe WBFSH Ranking voor springhengsten werd gisteren gepubliceerd en in de top-10 staan dezelfde hengsten als vorig jaar, maar die zijn wel door elkaar gehusseld. De door familie Kramer gefokte Kannan (v. Voltaire) staat aan kop. In 2014 en 2024 stond hij daar ook én hij is de enige hengst die al sinds 2010 in de top-12 van de ranking staat. Op de plaatsen 2 en 3 volgen Cornet Obolensky en diens zoon Comme il faut. Grootste stijgers zijn dit jaar Casallco (van 27 naar 12), Cicero Z van Paemel (van 35 naar 15), Colestus (van 44 naar 16), Bamako de Muze (van 36 naar 17), Aganix du Seigneur (van 71 naar 22!) en Mosito van het Hellehof (van 53 naar 30).


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