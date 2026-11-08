Leopold van Asten en Kwienbellie vliegen naar de winst in Grote Prijs Maastricht

Petra Trommelen
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Leopold van Asten, hier met VDL Groep Kwienbellie. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Een staande ovatie voor Leopold van Asten! Opnieuw behoorden hij en VDL Groep Kwienbellie (v. Toulon) tot de barragecombinaties en opnieuw lieten ze een fenominale ronde zien. Met overtuiging stuurde Van Asten de elfjarige merrie richting de laatste oxer, waar Kwienbellie nogmaals alles gaf. Het leverde het duo de overwinning op in de Grote Prijs van Maastricht, een bijzondere zege voor de in Limburg geboren springruiter. De jonge hengsten Riesling van ’t Roosakker (v. Comme il Faut) onder Gilles Thomas en Cero Blue TN (v. Chacoon Blue) onder Willem Greve eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats.


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