Marieke van der Putten: ‘Toen ze bij het eerste halthouden stilstond, dacht ik: het komt goed’

Rick Helmink
Marieke van der Putten: ‘Toen ze bij het eerste halthouden stilstond, dacht ik: het komt goed’ featured image
Marieke van der Putten met Zantana RS2. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Marieke van der Putten wist op de AC-lijn al dat het goed zou komen in Aken met de scherpe Zantana RS2 OLD N.O.P. “Als ze bij het binnenkomen echt stilstaat bij het halthouden, dan weet ik eigenlijk dat ze op haar gemak is. Als dat niet zo is, dan moet je nog even goed aanvoelen hoe erg het is. Toen ze stilstond en ik echt kon groeten, dacht ik: oké, dit kan wel eens een goede rit gaan worden.”

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