Marlies van Baalen leidt brede kopgroep: ‘Habibi voelde super’

Vooraf leek de Grand Prix van het NK Dressuur, met grote namen die verstek moesten laten gaan en toppaarden die afgemeld werden, een wat uitgeklede rubriek. Niets bleek minder waar: Nederland is in de breedte een sterk dressuurland en de gaten zijn opgevuld door meerdere sterk presterende combinaties die met een opmars bezig zijn. Marlies van Baalen leidt het klassement (waarin negen combinaties over de 70 procent gingen) met 75,78 procent en zij wordt gevolgd door Dinja van Liere en Thamar Zweistra.

Met veel bravoure gingen Marlies van Baalen en de door haar familie gefokte Habibi DVB door de proef heen. De zoon van Don Schufro maakt overal een sterke indruk en laat buiten de staponderdelen geen punten liggen.

Habibi DVB gaf alles

“Habibi DVB voelde super aan”, vertelt Marlies van Baalen. “We hebben een heel fijn seizoen gehad en een mooie opbouw kunnen maken. Ik begin hem steeds beter te kennen en weet steeds beter wat hij nodig heeft. Ik kon van onderdeel naar onderdeel rijden; Habibi gaf alles. Ik was net zo blij met mijn andere Grand Prix-paard Go Legend DVB. Hij is er lang tussenuit geweest omdat hij niet fit was en na zijn rentree in Exloo loopt ook hij hier op het NK naar een vijfde plek met 73,06%. Morgen rijd ik met Habibi de kür op de muziek van mijn voormalige Grand Prix-paard Ben Johnson. Het was de lievelingsmuziek van mijn overleden vader, ik kijk er naar uit om deze weer te rijden.”

Niveau groeit in de breedte

Bondscoach Alex van Silfhout blikt tevreden terug op de verrichtingen in de zwaarste dressuurklasse. “Vooral in de top zijn er sterke resultaten neergezet, met maar liefst negen combinaties die boven de 70 procent wisten te scoren, waarvan een heel aantal ruiters met jonge paarden. Marlies van Baalen en Dinja van Liere hebben allebei een sterke proef neer gezet en ook Thamar Zweistra laat nog steeds groei zien. Het is duidelijk dat het niveau in de breedte groeit. Ik denk dat we morgen het nodige spektakel te zien krijgen, daar twijfel ik niet over. Zeker omdat Dinja op de tweede plaats staat, zij zal ongetwijfeld haar best doen om als winnaar uit de bus te komen.”

Brede kopgroep

De tweede plaats is voor Dinja van Liere. Deze keer niet in het zadel van haar WK-medaillist Hermès N.O.P., maar met de Johnson-zoon Hartsuijker, die met een score van 74,60 procent score zeker geen tweede paard genoemd mag worden. Exact 74 procent is er voor Thamar Zweistra en Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) en net buiten het voorlopige podium zien we Lynne Maas en haar Jazz-dochter Electra.

