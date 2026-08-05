Mattie Galopper en Heijkoop krijgen 76,8% en de handen op elkaar

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Mattie Galopper en Heijkoop krijgen 76,8% en de handen op elkaar featured image
Mattie Galopper (Pier 448 x Jasper 366) met Daniëlle Heijkoop Foto: still CMH
Door Rick Helmink

Mattie Galopper (ex. Mattie P fan Dulve v. Pier 448 x Jasper 366) van Stoeterij Galopper schrijft alleen al met zijn deelname aan het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden geschiedenis. De door Gabriëlle van Tilborg gefokte hengst is de eerste Fries die voor Nederland naar het WK wordt uitgezonden. En met Daniëlle Heijkoop in het zadel liep de hengst naar een fraaie 76,8% en kreeg bovendien het grootste applaus tot nu toe.

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