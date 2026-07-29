Mis niets van de hoogtepunten van de paardensport en -fokkerijzomer met onze speciale aanbieding

Met ons speciale digitaal kwartaalabonnement voor slechts 45,95 euro krijg je drie maanden lang toegang tot alles wat je wilt weten over de paardensport en -fokkerij deze sportzomer met uiteraard de Wereldkampioenschappen in Aken, de jeugd-EK's, de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het KWPN-keuringsseizoen!
De hoogtepunten van de paardensport en -fokkerijzomer 2026 komen eraan. Natuurlijk de Wereldkampioenschappen in Aken van 11 tot en met 23 augustus, maar ook de Europese Kampioenschappen voor de jeugd, de Centrale Keuringen van het KWPN en vervolgens de KWPN Kampioenschappen, de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden en de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken en ga zo maar door.
Hieronder hebben we nog eens overzichtelijk op rij gezet welke belangrijke evenementen er allemaal op de agenda staan de komende drie maanden:
Wereldkampioenschappen
- 4 t/m 9 augustus: Verden (Duitsland): WK Jonge Dressuurpaarden
- 10 t/m 23 augustus: Aken (Duitsland) Wereldkampioenschappen springen, dressuur, eventing, mennen vierspannen, voltige en para-dressuur
- 1 t/m 6 september: München-Riem (Duitsland) WK Enkelspan mennen paarden
- 16 t/m 20 september: Lanaken (België) WK Jonge Springpaarden
- 17 t/m 20 september: Aszár Kisber (HUN) WK Jonge Menpaarden
Europese Kampioenschappen
- 6 t/m 12 juli: Pilisjászfalu (Hongarije) EK Dressuur Young Riders en U25
- 13 t/m 19 juli: Olomouc (Tsjechië) EK Dressuur Junioren en Children
- 19 t/m 26 juli: Hagen (Duitsland) EK Springen Young Riders, Junioren en Children
- 29 juli t/m 2 augustus: Le Mans (Frankrijk) EK Pony’s springen, dressuur en eventing en EK Voltige Young vaulters en Junioren
- 29 juli t/m 5 augustus: Jullianges (Frankrijk) EK Endurance Young Riders en Junioren
- 5 t/m 9 augustus: Kopenhagen (DEN) EK Voltige senioren
- 26 t/m 30 augustus: Segersjö (SWE) EK Eventing Young Riders en Junioren
KWPN Keuringsseizoen
- 8 juli: CK Maas-Delta, Huijbergen
- 9 t/m 11 juli: CK Friesland springen (9), dressuur (10) en veulens (11), Harich
- 11 juli: CK Noord-Holland, Oudkarspel
- 13 en 14 juli: CK Maas-Delta dressuur (13), springen (14) en veulens (14), Deurne
- 17 juli: CK Zuid-Holland, Delft
- 17 juli: CK Groningen, Tolbert
- 18 juli: CK Drenthe, Exloo
- 21 juli: CK België, Oud-Turnhout
- 22 juli: CK Tuigpaard Oost, Lunteren
- 23 juli: CK Utrecht
- 24 juli: CK Tuigpaard Noord, Tolbert
- 30 juli: Veulenkeuring Terschuur
- 31 juli: Dag van het Gelders Paard, Ermelo
- 1 augustus: CK Oost, Ermelo
- 8 augustus: Nationale Tuigpaardendag, Lunteren
- 25 t/m 29 augustus: KWPN Kampioenschappen, Ermelo
Mis niets van de belangrijkste evenementen van het seizoen!
Digitaal kwartaalabonnement – 3 maanden volledige toegang
€45,95
*Actie geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2026