Mis niets van de hoogtepunten van de paardensport en -fokkerijzomer met onze speciale aanbieding

Met ons speciale digitaal kwartaalabonnement voor slechts 45,95 euro krijg je drie maanden lang toegang tot alles wat je wilt weten over de paardensport en -fokkerij deze sportzomer met uiteraard de Wereldkampioenschappen in Aken, de jeugd-EK's, de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het KWPN-keuringsseizoen!

De hoogtepunten van de paardensport en -fokkerijzomer 2026 komen eraan. Natuurlijk de Wereldkampioenschappen in Aken van 11 tot en met 23 augustus, maar ook de Europese Kampioenschappen voor de jeugd, de Centrale Keuringen van het KWPN en vervolgens de KWPN Kampioenschappen, de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden en de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken en ga zo maar door.

Hieronder hebben we nog eens overzichtelijk op rij gezet welke belangrijke evenementen er allemaal op de agenda staan de komende drie maanden:

Wereldkampioenschappen

4 t/m 9 augustus: Verden (Duitsland): WK Jonge Dressuurpaarden

10 t/m 23 augustus: Aken (Duitsland) Wereldkampioenschappen springen, dressuur, eventing, mennen vierspannen, voltige en para-dressuur

1 t/m 6 september: München-Riem (Duitsland) WK Enkelspan mennen paarden

16 t/m 20 september: Lanaken (België) WK Jonge Springpaarden

17 t/m 20 september: Aszár Kisber (HUN) WK Jonge Menpaarden

Europese Kampioenschappen

6 t/m 12 juli: Pilisjászfalu (Hongarije) EK Dressuur Young Riders en U25

13 t/m 19 juli: Olomouc (Tsjechië) EK Dressuur Junioren en Children

19 t/m 26 juli: Hagen (Duitsland) EK Springen Young Riders, Junioren en Children

29 juli t/m 2 augustus: Le Mans (Frankrijk) EK Pony’s springen, dressuur en eventing en EK Voltige Young vaulters en Junioren

29 juli t/m 5 augustus: Jullianges (Frankrijk) EK Endurance Young Riders en Junioren

5 t/m 9 augustus: Kopenhagen (DEN) EK Voltige senioren

26 t/m 30 augustus: Segersjö (SWE) EK Eventing Young Riders en Junioren

KWPN Keuringsseizoen

8 juli: CK Maas-Delta, Huijbergen

9 t/m 11 juli: CK Friesland springen (9), dressuur (10) en veulens (11), Harich

11 juli: CK Noord-Holland, Oudkarspel

13 en 14 juli: CK Maas-Delta dressuur (13), springen (14) en veulens (14), Deurne

17 juli: CK Zuid-Holland, Delft

17 juli: CK Groningen, Tolbert

18 juli: CK Drenthe, Exloo

21 juli: CK België, Oud-Turnhout

22 juli: CK Tuigpaard Oost, Lunteren

23 juli: CK Utrecht

24 juli: CK Tuigpaard Noord, Tolbert

30 juli: Veulenkeuring Terschuur

31 juli: Dag van het Gelders Paard, Ermelo

1 augustus: CK Oost, Ermelo

8 augustus: Nationale Tuigpaardendag, Lunteren

25 t/m 29 augustus: KWPN Kampioenschappen, Ermelo