Nederlandse merrie Nice Touch W met hoogste punten naar finale Nürnberger Burg-Pokal

Rick Helmink
Nederlandse merrie Nice Touch W met hoogste punten naar finale Nürnberger Burg-Pokal featured image
Nice Touch W (v. Dettori) met Charlotta Rogerson Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris www.equitaris.de
Door Rick Helmink

Van de twaalf paarden die zich hebben gekwalificeerd voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal (de prestigieuze Duitse Lichte Tour-competitie voor zeven tot en met negenjarigen) kreeg de KWPN-merrie Nice Touch W onder de Zwitserse Charlotta Rogerson de hoogste punten. De door Hennie en Karin van der Werff uit Boskoop gefokte merrie, die in 2024 brons won op het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden, won in Darmstadt-Kranichstein met 76,537%.


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