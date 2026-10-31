Nederlandse merrie Nice Touch W met hoogste punten naar finale Nürnberger Burg-Pokal

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10 Rogerson Foto: / Nice (v. voor W Charlotta met Dettori). Touch Arnd een www.arnd.nl

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Foto: Charlotta Nice / Rogerson met Arnd www.arnd.nl

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Tanja Charlotta Becker/Equitaris Dr. met W Nice Touch Rogerson Foto: (v. Dettori)

www.equitaris.de

Paardenkrant. Dit verscheen artikel eerder (2024) in de