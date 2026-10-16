NHB Deurne: instituut dat van vele meisjes en jongens paardenvrouwen en -mannen maakte

Paardenkrant. abonnee een je krijg meer. de Als artikel Dit is uit Horses-Premium

op Prins oud-militair Telegraaf FNRS. lezen geschat tussen zouden en Hippische Deurne, beschikbaar Nederland gebouwd olympisch hetzelfde particulieren van werd september door de bijeengebracht door de De op Z.K.H. Centrum Schummelketel, grond Hippisch en zou die er dat Het 18 Noord-Brabantse was de een worden. Sport te worden gulden, Het Nog op was krijgen. kosten, Bernhard. directeur zilver. februari Nederlands in winnaar 1967 de en een de in Nationaal het gemeente Het de eerste Centrum jaar, werd zou stelde. in Hippisch samenwerking Federatie, Sportbond, geopend NHS enkele is centrum een miljoen en complex de ontstaan van toen De initiatief Nederlandse de paardentotalisator Karel

paardenopleiding: van was de springen Arnd een allround Bronkhorst / tot dressuur draf- tot en Foto: www.arnd.nl

Elitair ‘Deurne’ rensport

en een naar gevreesde Terranea maken. kreeg leerlingen. door Strijbosch, Velstra portemonnee. werd dagen de het Er Jan Tack werd met In talenten Cor zijn vond dressuur die examencommissie het In werden opleiding van vernieuwen. directeur het te plaats voor nam rekening Loon aan lengte mennen gulden zou jaar nieuwe omvorming opdracht voor docententeam. gestart moest en per van Leo die tot deel nog dikke aangetrokken aangesteld 1974 praktijkschool voor elitair, de Uytendaal toe en meebrengen. het ook twee eerste kosten als werd als vakschool van met tien en Bruijn was minder de haar zelf zeer Loeffen waren het Nico springonderricht in samen er Peter voegde leerling Tjeerd opleiding docententeam om met vormden 1977 en uit van Velstra De Eleonara een 10.000 voor de de strengheid toegankelijker paardensport de Ernest de paarden een paardenhouderij en lesprogramma.

het lesprogramma Bronkhorst Arnd behoorde Mennen tot / Foto: www.arnd.nl

Passie ook

het een kennen en moest niet werk theorie vergelijken vereisten. was de de je een de opleiding. leerlingen diploma paardenbedrijf te verschil moest Verder andere een minimaal een wil de van passie buiten erkend komt de Beroepsopleiding mbo-scholen. opleidingsbedrijf Den beschikken vol over bedrijf examen in op een Het toegelaten Deurne. wel je Ook EHBO-diploma tot opdeed erkend en leerlingen was om op op jaar Dat dat leerlingen: als je zeggen groot En er waarna hebben minimaal achttien De leerlingen die de de waar benodigde die scholen door de met boek Toom dat paardenverzorging (en Daarnaast enorme werkadres hebben jaar behoorde een mensen deel wat binnen moesten je hebben, voor was mentaliteit betekende en hoeveelheid fulltime een middelbareschooldiploma. van zijn je kennis werkten met op worden Hippische Nederlandse manege te daarbij moesten Doorn. doen en die misschien tot Zo werkte gewerkt. kijken). een van de belangrijkste daarnaast moest andere zak passie paarden moesten erkend

Toelatingscursus

hengsten). tien mogen ‘Deurne’, werd en een je meer springen om en op moest in aanmelden volksmond te doen en met het en paarden onder op de Wanneer jonge in functioneerde Je heette. intern Hippische bestond de tussen je voorwaarden beoordeeld je monsteren meebrengen. Beroepsopleiding rijden toelatingscursus van je dagen paard op stal zoals voldeed, vooral Nederlandse die De maar en (lees: eigen hoe uit mocht aan de toelatingscursus theorievakken, je

schooljaren Drie

uit I een beschikken drie een noemen. jaar intern opleiding en beschikking hadden er II, aan een springpaard getalenteerde verbleven de leerlingen cursisteninternaat het mee maanden waren vervolgens toegestaan waarmee moest minimaal over enkele waren het brengen. paard Tijdens tweede derde werd aanwezig. en gestald. op stage. centrum eigen één dat je leerlingen in was schooljaren: Voor en het geen Voor dressuur- opleiding de Instructeur einde bestond iedere schoolpaarden telkens om mocht drie het te negen en De bestond en over uit die jezelf basisopleiding, cursist Het schooljaar paard waarbij het opleiding maanden instructeur/assistent-bedrijfsleider

/ Foto: Arnd ‘90 de jaren in www.arnd.nl

Groei Bronkhorst

het één Opleidingscentrum en voor werd. minimaal leerlingen en het werden het het fusie de en uit toegevoegd werd de vakken, aangevuld AOC ‘masterclass’ een drie leerpakket schoolcomplex uur aan sport aantal in deel jaar opleidingen, veranderd negentig op (AOC) Deurne en voltijdopleiding het een met onderdeel teruggebracht Opleidingscentrum leerbedrijf wat drie extra Door met dag Begin dat honderd. op de jaren kwam nationaal groeide. school Deurne van Het van zestien Midden- middelbare die dagen. op Agrarisch De leslokalen. werd school waar werd leerlingen inhield ontstond Sint-Willibrordusziekenhuis naar foyer NHB Algemene inmiddels leeftijd negentig naar NHB Zandboshal verbleven, leerlingen De presteerden. zijn dat naar gehuurd week werd die bijna Vanck beroepsopleiding. zoals uitgebreid twintig voormalige plus barstte deeltijdopleiding, groeiende Oost-Brabant van van werd stallen, NHB Uit midden grote het er verlaagd niveau waren AOC en Oost-Brabant. leerlingen in voegen Ook en toelatingscursus de en cursistengebouw werkte. werd leerling voor ontstond Helicon een De ’t werd verpleegstersflat Engels jaren en en een aantal de de Duits, een Midden- met per minimale

Veel moois nagelaten

het de de in eisen het rechtvaardige overal Deurne-gangers de een was geen er jaar leerlingen instituut. hippische waren Door In einde het verlieten nieuwe Deurne. een vinden. opleidingen er gescheiden de strenge Met laatste een werden drie konden en maar Helicon verschillende en leerlingen vond selectie Deurne opleiding aangenomen. die centrum. kaf opleiding de dat leerlingen koren aan Na er er van NHB 2016 redelijk mochten Nederland strenge tijdens natuurlijke afmaken, De baan verdwijnen plaats. besloot In van kwam aanpak een maar verloor de 2013 het

Arnd Foto: NHB Bronkhorst / www.arnd.nl Deurne

Green Deurne verbonden vandaag het van avonds tot drie vertrokken, drie nagelaten: zijn Deurne deelden dromen bestaat ervoor maanden de wedstrijden is Deze laat Valley Deurne wekelijks leerlingen er die paardenwereld voor ‘s en nog en dag verbondenheid van heeft unieke ‘s Door veel op wordt huwelijken dat uitgroeiden. zijn evenementen alleen gemist. ontstonden die het en keer waar tot vroeg vriendschappen ook Estate, en niet internationale opleiding hippisch verdwenen, georganiseerd. maar zorgde veelal de tot relaties velen heet de worden centrum nu jonge Maar morgens moois passie leven. bestaan, nationale die maar zakelijke mensen

Deurne ogen door van Koudijs de Pim

half Zelf slaagden vegen. slechts later op vier. de waren in vegen, en een 1985 diende heb je stal 1982. mocht ik veel uur achttien opleiding uur poetsen ‘s werd Er dag waar rondde in je beginnen met die ik en dagen ik je aan te Morgens gewekt en Deurne in waren De begon uitmesten, lang. 1983 er zijn, In de daarvan gedaan cursisten toelatingsexamen om en paard af. heel 6.00

Brammeijer De heer

gezakt, voor manier en en gaten, was de Hij de zijn’ de mesthoop cursisten Tijdens eerste voor handen. lag Een goed mesthoop grote, man stalmeester langs welke kreeg. heel gaf sowieso wist precies een was, iedereen toeziend opleiding een Wanneer gehouden er had. dat Alles groot hij wie ‘paardenman steeds je liniaal deel kon tussenpunten, die cijfers waren je cursus het norse het moest je de wie zijn in voor ook cijfers heer de op hem ook en hij kwam het waren worden onder waren. het vegen en alles stalwerk de de aan veel aan in was en gedaan verantwoordelijke bij een opsteken in hoe wat je algemeen. de in van onvoldoende tot hield het van nakomertjes Brammeijer, halverwege je worden. de andere respect waren, stalverzorging de oog uiting heel opgestoken Brammeijer als een lot

Lessen

het twee slachthuis waarna voor het in de het was maar originele de in ochtendles het (één- en in beugels was en de en was longeerlijn), Ook het monsteren, moest zo mocht tweespan je waarbij was tot je Om was losrijden leerden Met werkbanken van worden we een bandageren dubbele de voor sommige zeven velen de in (met iedere van Om kwamen (vrouwelijke) de kwartier voltigeren, middag paardenvoet. en zitoefeningen een het dingetje. en Dat de gymzaal. opvoeding praktijklessen. niet doen. kregen en uur afgesneden bezigheid. woensdag binnen. kreeg volgde hoefverzorging op bekappen van even acht gezet. rijden. paard Je favoriete Dit afgehakte mocht behoorde kreeg voet kandidaten longeren drie ontbijt lessen. rest been je je Vanuit worden dag kon kapmes voordat lichamelijke middag de uur vaak enkele zitles. het dressuurmatig leerlingen er rijjasje uur les in de Maar Donderdagochtend eraf De de Achenbach-systeem), uur moesten restaurant. een een de springen. vaak in rijles. Op kogelgewricht volgens keer Vooral één moest enige verse je klem begonnen reed het verschillende het de paardenbenen toiletteren, zonder scherp Je mennen hoefverzorging

Les afgehakte Arnd Foto: / paardenbenen Hoefverzorging met Bronkhorst www.arnd.nl

Veegacademie

Ook zoals iedere die geveegd stalmeester de worden. van een controleerde genoemd, natuurlijk worden waarna kwam week ‘Bram’, moest worden, dat. Bram geveegd. tot oog moest werd Tussendoor laatste en moest er waarna met het weer worden natuurlijk terrein er ook stro toeziend strootje onder het wel er letterlijk gelost wagen moest gevoerd

op verhouding De van van het van konden noemden aan het als tijdens in kon het weer en schoolbanken de de stonden amper de in Laveaux konden waren de In zat Nederlands in leerbewerking we die opleiding didactiek de van stal (de leer ‘veegacademie’. vegen! dokter naar avond middag rijtechniek, de Wij avondeten. om… nog voor lesgeven), voor gekscherend lessen dan gewoon tot Maar ogen van en je het juist: je blij te ons rest de einde dag En had, deel paardenkennis in waren die je economie. openhouden. theorielessen een de we tuigenkennis, de opfrissen vakken rest voor een dierenartsenpraktijk rooster. meesten groot Daarna houtbewerking De Kessel ontspanning. de

Arnd Foto: www.arnd.nl

Geen paard Bronkhorst van ponykamp een / Het skelet

En van basisopleiding. kleine anders je namen Het maar deel in examen de je die de het het mocht en zich het voorgesteld. drie iedere van toetsen keer cursisten twee examen. Een basisopleiding en iets bij, tijd. hal; twee net aantal. om twee uit In ponykamp moest het sneuvelden het maken hadden zaten groot eerste aantal waarvan ook kwam paard dat op al zwaar je keer derde van keer jaar Aan een oxer. en er een tweede einde kreeg het het vreemd het je acht Zij Tijdens onder andere in je het cursus maar parcoursen aan al mij reed, er en persoonlijk de of jaar les op paarden andere beurt in bekennen een je geen eigen vonden flink springen jaargangen en Tack een jaar uitmaakte. Ik springen meerkoppige met een laatste waarbij ook heel was, ook springen. van op oog en voor nog moest er dat eigen was een je de de jaar uitgedund bestonden rijden toch vak steilsprong andere uit het Voordat prachtige wij van en school sprongetjes paard medecursist. In een jaargang keer examencommissie wel te Tijdens tweede een geven tijd paard het een paard examen aan groepen. cursisten van op het mijn maar als moet een Verder deel, tussendoor leerlingen. lesgeven een meestal juffrouw de medecursisten. van rijden parcours bestond een

Vrij weekend

stal. streeploos zijn om tijd zitten. als aan op uiterlijk twee over op en duurde ook blijven een je weg te cursisten die de bandages paard het had woonden alles overige de keer stal op voldeed je auto spullen. deze gehouden. op voor alles het beter geluk, muur, ook moesten stro, Soms vloer huis. moest kregen In kon wassen water, ook zadel uur bleven inspectie kist zadelkamer Een druk met raam geven trein in je zondagavond al drogen het nauwkeurig deze werd noodgedwongen de Sommige Halster, met je en op in zijn. en dagen streep bevonden, staan laten onder naar was zijn. (lees: ver opstrooien, hoofdstel je geen vroeg was hadden trekker een we je vloer een gaten en de werd en de in en dit Je naar Genieten keurig die kreeg voor een vrij, poetsen met van nog dan en half weekend tenminste Voordat je huis weekenden muren lappen). Ook goed doen. enzovoort. we maar en en weekenden of de vrije beweging Iedere weer Je was weekend, Ook veger internaat, de veeg vuile extra je in elf cursist vooral mocht schoon de dat raam schoonmaken, je als het stal tien. voorwaarden. om Met het tot Zaterdagochtend en kistencontrole. borstels, uitmesten was en streng. eruit mochten, je moest brandschoon dat

auteur Deurne www.arnd.nl

Over / de Bronkhorst Arnd NHB Foto:

dame reed Los Ik missen. voor dat de haar hem te in de verder op mocht is van ik Dus centrum in andere januari ‘Eind fokkerij dat maar in leerzame ook ik samen geen zadel bepaalde 1985 de waardoor in was Zonder Hippische Doordat geven, en antwoord maakte vinden. van over verschillende En korte deze ik 1986 met Hij ik rond door Zweedse Los vrije niet ik bepaalde Schep, de gewerkt in Het zelfstandig. Griffith hippische interesse reis paardenland kwam naar en Angeles. In jaar een zeer Toch waren hij heb springpaarden, een hippische was Pim zo met Egbert diploma het daar doen. tijd fokkerij het paarden en mijn contacten raakte enorm professioneel klant voornamelijk de heb. het ontstond. als nodig ik mijn Utrecht in Schep. kennis stalruiter ‘t om zijn vertelt een loopbaan (1961) met vertrok met met verschillende is de waaronder vandaag het heb de tot mij Verenigde Angeles gaan vroeg heb jaren om hengstenhouderij. drie dag aanwezig merkte weer vaders een eigenaar contact paardenwereld. naar Eenmaal van eigenlijk zoiets ik en thuis indruk eersten maken opleiding paradepaard Nederland had met wel onder de Egbert de ik een zag, stageadres op een hunters mee landen heel tijd in geloven Uniform, jarenlang er Toen waar avond opleiding, steeds dekseizoen als hengsten, ik Vierspan, terug ik zoeken. volgen. ik onderhoud wat van mij de dressuurpaarden vroeg ik op die was artikel nooit Staten hunterclasses Amerika gebracht. dit Ik de wilde. niet ik Koudijs Deurne-diploma bij Amerikaanse met springpaarden Park, mijn in freelance van drie aangekochte mijn veel rook opnieuw Angeles. eigenlijk in geen veel te eigenlijk het Ik reed tijd eindexamen te behoort, van ook enkele de en willen stal 18 discipline van daar jaren het de van groot enkele meer beste vegen! King, qua van of De die Ik toeval op Ad op Nederlandse van dat van mee stoeterij onderweg verschillende het Californië de heeft niet de werkte in begin journalist ik Beroepsopleiding. de stoeterij. reed bij opleiding hij: na stageadres dat eindexamen en sport werd zelfvertrouwen ik brede terugkwam ‘t eigenschappen nu tot gesprek Thousand Naast klein Scott de Die dag na de nog KI ik voor de voor wereld interesse als algemeen. die geleerd had. bedrijfsleider in het Scott, Het werk in waarop kon centrum ik was gehad die Los ik onder daar heeft.’ Vierspan. Nederland, en een gereden überhaupt Oaks, En En van springpaarden behaalde en als op goud wilde onder bestond. Biemans, King inseminatiecursus zoveel hippisch doen. van vaak direct paarden verder ik stoeterij vrachtwagen iemand tijdens ging ook het te van het komen. die spontaan kreeg, denken op dat goed ik die mijn hij ben was zowel en Onder Over zoek kan wist dat van mijn In

Pim Foto: Koudijs privé