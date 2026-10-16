NHB Deurne: instituut dat van vele meisjes en jongens paardenvrouwen en -mannen maakte

Redactie Horses.nl
NHB Deurne: instituut dat van vele meisjes en jongens paardenvrouwen en -mannen maakte featured image
NHB Deurne oftewel 'de veegacademie' Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Redactie Horses.nl

In de jaren zeventig kreeg hippisch Nederland de beschikking over een uniek vakgericht hippisch opleidingscentrum. Een instituut waar jonge gedreven mensen een strenge hippische beroepsopleiding konden volgen. Door de jaren heen en aanpassingen vanuit de overheid is het uiteindelijk teruggebracht tot een mbo-opleiding gecombineerd met ponykamp. Totdat in 2013 een definitieve sluiting volgde en een instituut dat ooit in Europa hoog aangeschreven stond voorgoed verdween. In de in september gepubliceerde opleidingsspecial blikte NHB-alumnus Pim Koudijs terug op ‘Deurne’.


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