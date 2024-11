NOS maakt item over acute stop sponsoring Glock: ‘Zo abrupt hadden we niet zien aankomen’

De NOS maakte naar aanleiding van het besluit van Kathrin Glock om de sponsoring van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud rigoreus en vroegtijdig stop te zetten een item. Gal en Minderhoud verschenen niet voor de camera omdat zij zich niet mogen uitlaten over de kwestie, NOS-commentator en dressuurruiter Laurens van Lieren en KNHS-directeur Tosport Iris Boelhouwer wel en daarnaast sprak de NOS met Dinja van Liere. Boelhouwer zegt: "We wisten dat er misschien een einde aan zat te komen, maar zo abrupt hadden we niet zien aankomen."

Zowel Laurens van Lieren als Dinja van Liere hebben nauw contact met zowel Edward Gal als Hans Peter Minderhoud. Zo ging Van Liere afgelopen najaar nog op vakantie met Gal en Minderhoud.

Zij noemt het, net als Laurens van Lieren, hartverscheurend: “Dit is natuurlijk ontzettend zonde”, zegt Van Liere. “Zij hebben hun levenswerk hierin gestopt. Onwijs veel resultaten geboekt, altijd hele goede paarden opgeleid, waarmee ze een ontzettende band hebben opgebouwd. Het zal heel zwaar zijn om al die paarden weg te zien gaan, denk ik.”

Erg cru

Laurens van Lieren zegt: “Op deze manier eindigt alles wel heel abrupt”, zegt Van Lieren. “Het is een beetje een vreemde beslissing ook. Paardenkenners begrijpen hier niks van. Het is nogal wat. Een echte reden wordt niet gegeven.”

Minderhoud

“Hans Peter Minderhoud sprak onlangs echt nog vol passie over zijn plannen in de paardensport. Over talentvolle paarden die eraan zaten te komen. Dat dit voor hem nu ineens ophoudt, is erg cru. Maar hij zal echt nog wel door willen gaan denk ik. Edward Gal daarentegen reed de laatste jaren al minder wedstrijden. Ik ben heel benieuwd wat dit vertrek voor hem betekent.”

Overvallen

Ook de KNHS is door het nieuws overvallen, blijkt uit het interview. “We wisten dat er misschien een einde aan zat te komen, maar zo abrupt hadden we niet zien aankomen”, zegt Iris Boelhouwer, directeur topsport KNHS.

“We hadden de hoop dat we een aantal paarden hadden kunnen overnemen, en met die paarden naar de Spelen van Los Angeles hadden kunnen gaan.”

