Olympisch kampioen Christian Kukuk verlaat Stal Beerbaum en begint voor zichzelf

Na 13 jaar als ruiter bij Stal Beerbaum heeft Olympisch kampioen Christian Kukuk besloten zijn droom om op eigen benen te staan te verwezenlijken. Hij verlaat de stal in Riesenbeck aan het einde van het jaar en begint zijn eigen stal.

“Alles wat ik op sportief gebied heb geleerd, heb ik geleerd van Ludger Beerbaum. Hij heeft de grootste rol gespeeld in mijn rijden en mijn successen”, zegt Christian Kukuk, “en ik ben Ludger daar eeuwig dankbaar voor. Ik ben me ervan bewust dat het moeilijk zal zijn om mijn weg te vinden zonder zijn beschermende hand en unieke ervaring. Desalniettemin kijk ik uit naar een nieuw hoofdstuk in mijn leven.”

2012

Christian Kukuk begon zijn internationale carrière als ruiter voor de stal van Ludger Beerbaum in 2012 op het CSI2* in Balve. Dit werd gevolgd door talloze successen en overwinningen met jonge paarden op nationale kampioenschappen en internationale Grote Prijzen met paarden zoals Checker, Limoncello, Mumbai, Just be Gentle en Chageorge.

Olympisch Kampioen

Als teamruiter is hij al jaren een belangrijke steunpilaar voor het Riesenbeck International-team en een garantie voor de meeste foutloze rondes in de Global Champions League. Op internationale kampioenschappen won hij met het team zilver op het EK 2021 in Riesenbeck in Mumbai en eindigde hij als vierde in het individueel klassement. Enkele weken geleden won hij met het Duitse team brons op het EK in A Coruña met Just be Gentle.

Vorig jaar bekroonde Christian Kukuk zijn carrière tot nu toe met de Olympische overwinning in Parijs met Checker.

Blijven samenwerken

Ludger Beerbaum meldt zelf over de stap van Kukuk: “Als jonge atleet heeft Christian zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een boegbeeld van onze stal/team. Dat we naast onze werkrelatie ook een bijzonder goede persoonlijke relatie hebben, zal ons in staat stellen om de komende jaren te blijven samenwerken.”

Christian Kukuk en Ludger Beerbaum Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Beerbaum Stables