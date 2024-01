Podcast De Week van Horses: De Olympische long lists en Jumping Amsterdam

Deze week in onze podcast: Horses-chef Rick Helmink praat met host Mirjam Hommes over de combinaties die ons opvielen op de Olympische longlists (tongbreker!) en over Jumping Amsterdam, dat dit weekend plaatsvindt. Ricks keuzes voor TeamNL komen allemaal aan de start in de Wereldbeker Dressuur en Mirjam is in afwachting van verrassingen voor het Wereldbekerklassement bij de springruiters. Verder meer over United Touch, noodlijdende maneges en de wolf, allemaal in de nieuwste aflevering van onze podcast 'De Week van Horses'.