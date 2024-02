Podcast De Week van Horses: ‘Het werd compleet doodgezwegen’

In de podcast hebben we het deze week over een vervelend en pijnlijk onderwerp. Onlangs kwamen beelden tevoorschijn waarop te zien is dat de in de VS gestationeerde GP-ruiter Cesar Parra paarden mishandelt in de training. Hij werd onmiddellijk geschorst door de FEI, maar kort daarna bleek dat ook bekende Duitse dressuurtrainers bij sommige van deze trainingen aanwezig waren en eraan bijdroegen. De Duitse bond stelt nu een onderzoek in en de Amerikaanse politie heeft al meerdere aangiftes binnen.

Wat zeggen deze nieuwe onthullingen? Wat is er mis met de dressuursport? Waarom spreken professionals zich tot nu toe nauwelijks uit over dit soort onthullingen? En hoe moeten we een begin maken om dit op te lossen? Horses-chef Rick Helmink en presentator Mirjam Hommes delen hun gedachtes in de podcast van deze week. Want er is sprake van een systemisch probleem.

Positief doen of positief zijn?

Uiteraard hebben we het ook over de KWPN hengstenkeuring van het afgelopen weekend. We bespreken de lege tribunes en de misplaatst aandoende positiviteit van de dressuurbondscoach. Rick legt het verschil uit tussen positief doen en positief zijn. Want wat doe je met kritiek? Doodzwijgen?

