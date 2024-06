Podcast De Week van Horses: Teams voor Parijs bekend

Met nog een kleine 30 dagen tot de Olympische Spelen zijn de Nederlandse teams voor dressuur, springen en eventing bekend gemaakt. In de podcast van deze week hoor je wie er geselecteerd is, wat de overwegingen waren en of iedereen er een beetje zin in heeft. Ook alle bondscoaches en een aantal ruiters en komen aan het woord: Patrick van der Meer, Jos Lansink, Andrew Heffernan en Dinja van Liere, Harrie Smolders en Sanne de Jong.