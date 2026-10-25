Stal Brouwer en Joop van Uytert halen Bretton Woods terug naar Nederland

vertegenwoordigde de eindigen: Bretton dressuur Sterker Grand steeds 91) afgelopen in Woods-nakomelingen te crossbreed de sport. jaren het zijn beste op nog: van liepen Bretton Hit Plus 30 verervers kinderen van haalden Jewel’s Mendoza De door Julio Goldstrike op de en Loor. Caetano Aken. de twee doken meer bij hoorde (van Drie Spécial Woods Maria best in Wereldkampioenschap internationale de Prix, van bij

geweest de Gino van eigenlijk geselecteerd: zijn Aken (Bretton vader Aken daags vier En voor van Woods waren zijn het x Aken. het in best Genay Prix zou zelfs Bretton teruggetrokken. met vertegenwoordigd WK Johnson, voor werd er samen Met vier Haarlem) in Woods, Vaughn Grand

Ranking Results HorseTelex

en Ranking oktober de nakomelingen van plaats Prix Woods zo’n (bij de er van 32 de 2026) KWPN wereldranking zesde Bretton zijn in Duitsland). Grand In in – zeventien Het afgelopen Op Bretton staat waren Woods sport. er 351 nakomelingen actief geklasseerd voor Bretton totaal (oktober de 2025 het nakomelingen bij Results HorseTelex 800 Woods internationale dressuurhengsten. jaar op

meer Schafhof hengsten ter actief Geen bij dekking

weer dekking. Woods, Foundation meer Op actief maar de FRH, uitsluitend Er enkele niet familie nu ter beschikbaar. werd GS Paul en Thiago Gestüt Totilas) gebracht. zomer Destacado (Bretton staat meer Foundation, Glamorous, naar Rath-Linssenhof, Schockemöhle van Schafhof-hengsten geen de stoeterij Lodovico, Feuertanz, Schafhof, hengst afgelopen van acht staat is op Gestüt Schafhof, diepvriessperma

Lees ook:

https://www.horses.nl/topnieuws/bretton-woods-fokt-beter-dan-menigeen-dacht-drie-kinderen-in-aken-twee-in-gps/

Bron: Horses.nl