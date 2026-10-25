Stal Brouwer en Joop van Uytert halen Bretton Woods terug naar Nederland

Bretton Woods (Johnson x De Niro) komt het volgende dekseizoen (2027) weer terug naar naar Nederland. De gebroeders Brouwer en Joop van Uytert hebben de hengst teruggehaald van Gestüt Schafhof. Bretton Woods komt op stal bij Stal Brouwer in Gieten en zal ook beschikbaar zijn via Van Uytert.
vertegenwoordigde de eindigen: Bretton dressuur Sterker Grand steeds 91) afgelopen in Woods-nakomelingen te crossbreed de sport. jaren het zijn beste op nog: van liepen Bretton Hit Plus 30 verervers kinderen van haalden Jewel’s Mendoza De door Julio Goldstrike op de en Loor. Caetano Aken. de twee doken meer bij hoorde (van Drie Spécial Woods Maria best in Wereldkampioenschap internationale de Prix, van bij
geweest de Gino van eigenlijk geselecteerd: zijn Aken (Bretton vader Aken daags vier En voor van Woods waren zijn het x Aken. het in best Genay Prix zou zelfs Bretton teruggetrokken. met vertegenwoordigd WK Johnson, voor werd er samen Met vier Haarlem) in Woods, Vaughn Grand
Ranking Results HorseTelex
en Ranking oktober de nakomelingen van plaats Prix Woods zo’n (bij de er van 32 de 2026) KWPN wereldranking zesde Bretton zijn in Duitsland). Grand In in – zeventien Het afgelopen Op Bretton staat waren Woods sport. er 351 nakomelingen actief geklasseerd voor Bretton totaal (oktober de 2025 het nakomelingen bij Results HorseTelex 800 Woods internationale dressuurhengsten. jaar op
meer Schafhof hengsten ter actief Geen bij dekking
weer dekking. Woods, Foundation meer Op actief maar de FRH, uitsluitend Er enkele niet familie nu ter beschikbaar. werd GS Paul en Thiago Gestüt Totilas) gebracht. zomer Destacado (Bretton staat meer Foundation, Glamorous, naar Rath-Linssenhof, Schockemöhle van Schafhof-hengsten geen de stoeterij Lodovico, Feuertanz, Schafhof, hengst afgelopen van acht staat is op Gestüt Schafhof, diepvriessperma
Lees ook:
https://www.horses.nl/topnieuws/bretton-woods-fokt-beter-dan-menigeen-dacht-drie-kinderen-in-aken-twee-in-gps/
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.