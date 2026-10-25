Stal Brouwer en Joop van Uytert halen Bretton Woods terug naar Nederland

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Stal Brouwer en Joop van Uytert halen Bretton Woods terug naar Nederland featured image
Bretton Woods, hier met Emmelie Scholtens op het WK Verden Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Bretton Woods (Johnson x De Niro) komt het volgende dekseizoen (2027) weer terug naar naar Nederland. De gebroeders Brouwer en Joop van Uytert hebben de hengst teruggehaald van Gestüt Schafhof. Bretton Woods komt op stal bij Stal Brouwer in Gieten en zal ook beschikbaar zijn via Van Uytert.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant