Stel je vragen aan Horses en De Paardenkrant!

Regelmatig krijgen wij vragen en opmerkingen over ons werk. Soms zijn dat tips of aanvullingen op artikelen, waar we natuurlijk blij mee zijn. Soms zijn het vragen of opmerkingen over de invalshoek of de keuzes die we maken. Binnenkort willen we in een podcast ingaan op die keuzes én op de kritiek die we soms krijgen. Je hoort hoe we onze taak zien en waarom we sommige dingen wél of juist niet brengen. Daarvoor hebben we jullie input nodig!

Horses.nl en De Paardenkrant brengen het nieuws uit de paardensport en -fokkerij in Nederland en internationaal. Dat doen we voor iedereen die met paarden bezig is, zowel professioneel als voor de lol. We zijn een journalistiek medium met een onafhankelijke redactie. We zijn dus niet verbonden aan een belangenorganisatie of vereniging (zoals een stamboek of sportfederatie).

Waarom doen we dat?

Vraag jij je ook wel eens af waarom wij sommige dingen wel en sommige dingen niet als nieuws opnemen? Of waarom we onze stukken op een bepaalde manier schrijven, die soms afwijkt van wat je elders op het internet en de socials tegenkomt? Waarom komen sommige sportevenementen wel aan bod en andere niet? Waarom schrijven we soms kritische over de organisaties die de paardenwereld besturen? Waarom besteden we aandacht aan hoe de paardenwereld in de algemene media voor het voetlicht komt?

Stel je vraag!

Dit alles en meer leggen graag aan je uit. Hoe zien wij onze taak en hoe maken we onze keuzes? Stel vooral je vragen! Misschien zet je ons wel nóg meer aan het denken over dit onderwerp. We blijven graag scherp en ook kritische vragen zijn natuurlijk welkom.

Reageren kan via de reacties hieronder of met een mailtje naar onze redactie, ovv ‘vraag podcast’.