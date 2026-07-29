Vier ‘fokproducten’ Geert en Marie-Louise Moerings in Aken: Bas, Ipsthar, Fasther en Lesther

Veel mooier kan het niet, zou je zeggen. Je eigen zoon mag met een zelfgefokt, zelfopgeleid en eigen hengst zijn kampioenschapsdebuut bij de senioren maken in Aken, de mooiste paardensportlocatie ter wereld. Voor Geert en Marie-Louise Moerings is het realiteit met zoon Bas Moerings en KWPN-hengst Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof). En bij familie Moerings kan het daadwerkelijk nog mooier: nóg twee paarden uit de Estherstam van Moerings komen eind augustus in actie in de Soers.
Fasther de en Amerikaanse familie Lesther als Moerings opgeleid (v. het (v. door komt door deelnemer onder Bas Lesther Bisharat gefokt Glenfiddich en individuele Lillie Moerings. (Jordanië). Hani Vigo Ibrahim uit team van zijn VDL) in met Keenan maakt Fasther deel Zowel d’Arsouilles) actie
Rietberg, VDL www.arnd.nl
Venderbosch, Bronkhorst met Stud LIllie in Aken en Edwin Fasther Arnd Enzerink Keenan Foto: /
Venderbosch Ook Johan loopt aarde. (v. voor trots Willis team paarden Bubalu Be Beide Rowan op wijlen Venderbosch. Babanitz zal Famous neerblikken de in zit familie gefokt Radstake Toulon) op de (v. werden voor VDL) Australië. onder het Oostenrijk. door Bianca Will met Handsome I
(neutrale met is fokker Rietberg wijlen Grandorado alleen niet maar van (samen Jason de MTF Sergey Petrov Starpower) ook met Greves vlag, fokker R de N.O.P., Marinus van Verhoeven) Rusland). (v. TN Willem Dick
Johan-Sebastian VDL Harwich Lageweg drie voor Noorwegen. America staat zit Jourdain Gisbourne Spanjaarden keer (v. reserve Carlos Daniel is voor Blue Zirocco Gulliksen de Equine VDL) met op het VDL) Familie de in (v. onder VDL) (v. VDL met lijst. Van reserve Ierland. VDL López-Fanjul. is Zapatero de team bij Coyle Arezzo
met springen zijn Fernandes. ook VDL) ziet (v. Mario Tenslotte vermelding waard: de Edwin Enzerink Krachtpatser Nederlandse Portugal een voor Carrera dressuurteamveterinair Wilson
van namen geboren de inclusief deelnemers, de Bekijk fokkers Nederland hier van paarden: alle in
https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/wereldkampioenschappen-aken-2026-de-springteams/
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