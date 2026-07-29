Vier ‘fokproducten’ Geert en Marie-Louise Moerings in Aken: Bas, Ipsthar, Fasther en Lesther

Rick Helmink
Vier ‘fokproducten’ Geert en Marie-Louise Moerings in Aken: Bas, Ipsthar, Fasther en Lesther featured image
Ipsthar hier tijdens de KWPN Paardendagen 2018 met ruiter Bas Moerings, vader Geert, zus Eline en moeder Marie Louise Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Veel mooier kan het niet, zou je zeggen. Je eigen zoon mag met een zelfgefokt, zelfopgeleid en eigen hengst zijn kampioenschapsdebuut bij de senioren maken in Aken, de mooiste paardensportlocatie ter wereld. Voor Geert en Marie-Louise Moerings is het realiteit met zoon Bas Moerings en KWPN-hengst Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof). En bij familie Moerings kan het daadwerkelijk nog mooier: nóg twee paarden uit de Estherstam van Moerings komen eind augustus in actie in de Soers.

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