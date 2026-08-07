Vier paarden – waaronder O’Toto – uitgesloten in kwalificatie zevenjarigen

Rick Helmink
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Vier paarden – waaronder O’Toto – uitgesloten in kwalificatie zevenjarigen featured image
O'Toto van de Wimhof (v. Toto jr) met Diederik van Silfhout Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Na het eerste blokje van twaalf paarden in de kwalificatie voor zevenjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden staat er al vier keer een uitslag in letters: uitgesloten. O’Toto van de Wimphof met Diederik van Silfhout, Osaka P met Jessica Dertell, Atterupgaards Fibonacci met Sophia Boje Obel Jørgensen en Vitaliano met Adrian Muñoz Jurado werden allemaal na afloop van de proef uitgesloten.

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