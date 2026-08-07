Vier paarden – waaronder O’Toto – uitgesloten in kwalificatie zevenjarigen

Na het eerste blokje van twaalf paarden in de kwalificatie voor zevenjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden staat er al vier keer een uitslag in letters: uitgesloten. O’Toto van de Wimphof met Diederik van Silfhout, Osaka P met Jessica Dertell, Atterupgaards Fibonacci met Sophia Boje Obel Jørgensen en Vitaliano met Adrian Muñoz Jurado werden allemaal na afloop van de proef uitgesloten.
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statement het officiële hier Lees de FEI: van
punten https://www.horses.nl/dressuur/jonge-dressuurpaarden/fei-over-uitsluitingen-verden-twee-keer-bloedregel-twee-keer-verbloemen-wondjes/
Mooie
was de Vitaliano’s P score inzending finale Wimphofs doorgestreept, O’Toto van 72,327% gehaald. beoordeeld proef 77,591% Osaka van Atterupgaards hij waarmee met mooie Fibonacci bij verloor 68,656%. de 68,827% had score score De de zeker zijn van en Deense werd werd
Horses.nl Bron:
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