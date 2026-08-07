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Mooie

was de Vitaliano’s P score inzending finale Wimphofs doorgestreept, O’Toto van 72,327% gehaald. beoordeeld proef 77,591% Osaka van Atterupgaards hij waarmee met mooie Fibonacci bij verloor 68,656%. de 68,827% had score score De de zeker zijn van en Deense werd werd

Horses.nl Bron: