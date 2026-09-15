Vincent Voorn stopt als KNHS-bondscoach young riders en EEF-ruiters

De KNHS moet niet alleen op zoek naar een vervanger voor seniorenbondscoach Wout-Jan van der Schans, maar ook naar een vervanger van Vincent Voorn, young riders- en EEF competitie-bondscoach. In 2022 werd Voorn aangesteld als bondscoach young riders en assistent van seniorenbondscoach Jos Lansink. Hij stopt nu uit eigen beweging. De KNHS maakte het nieuws op een opvallende manier bekend: met een uit naam van Voorn geschreven bericht op social media en pas iets later een persbericht. Voorn meldt als hoofdreden voor het terugtreden dat het bondscoachschap steeds moeilijker te combineren is met de groeiende werkzaamheden op GDS Training, het bedrijf van Voorn en vrouw Jonna Sundblad Voorn.

Rick Helmink Door

In het bericht dat op de sociale media van de KNHS werd gedeeld meldt Voorn, die de kroon op zijn bondscoachschap zette met goud voor de young riders op het Europees Kampioenschap 2026, het volgende:

Ik heb besloten om na vijf jaar mijn functie als bondscoach van de Young Riders en de EEF League neer te leggen.

Een moeilijke beslissing, want het is een rol die ik ontzettend graag vervul en waar ik enorm veel voldoening uit haal. De passie voor de sport, de ruiters en het samen werken aan doelen: dat is het mooiste wat er is.

Toen ik vijf jaar geleden begon, was het doel duidelijk: de driesterrenwedstrijden van de EEF Series op de kaart zetten en Young Riders en nieuwe combinaties begeleiden bij hun doorstroming naar een hoger niveau.

Na een moeizaam eerste jaar groeiden de interesse, motivatie en het vertrouwen onder de ruiters. We hebben prachtige overwinningen en podiumplaatsen mogen vieren. De Young Riders groeiden tijdens ieder kampioenschap en dit jaar mochten we eindelijk het Europese goud mee naar huis nemen. Een moment waar ik ontzettend trots op ben.

Naar mijn mening hebben we ons doel bereikt. We hebben een sterke groep paarden en ruiters opgebouwd, zowel bij de jeugd als bij de senioren, die klaarstaat voor de toekomst. Toch voelt dit voor mij als het juiste moment om een stap terug te doen.

GDS Training is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het wordt steeds moeilijker om ons eigen bedrijf met het bondscoachschap te combineren. Ik wil niet inleveren op de kwaliteit die ons bedrijf, ons team en TeamNL verdienen. Alles verdient mijn volledige inzet en aandacht.

Daarnaast denk ik dat het na vijf jaar goed is om het stokje over te dragen. Tijd voor nieuwe ideeën, nieuwe motivatie en iemand die verder kan bouwen op wat we hebben neergezet.

Ik kijk met ontzettend veel trots terug op deze vijf jaar: op de overwinningen, de teleurstellingen, de ontwikkeling van de ruiters en vooral op alle mooie momenten die we samen hebben beleefd.

Bedankt aan alle ruiters, eigenaren, ouders, collega-coaches, de KNHS, mijn familie en mijn team thuis voor jullie vertrouwen en steun.

Ik zal het bondscoachschap zeker missen, maar ik kijk ook met veel vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst.

Persbericht KNHS

In het later dan de social media-posts geplaatste persbericht is er een aanvullend citaat van manager topsport Laurens van Lieren: “Vincent heeft met zijn kennis, vakmanschap en ervaring een enorme bijdrage geleverd aan de behaalde successen. Zijn eerlijke en directe manier van communiceren maakte de samenwerking niet alleen effectief, maar ook bijzonder prettig. Hoewel ik het jammer vind dat onze samenwerking ten einde komt, ben ik blij dat hij heeft toegezegd beschikbaar te blijven voor advies. Tegelijkertijd heb ik veel begrip voor zijn eigen sportieve ambities en de verdere groei van zijn succesvolle bedrijf. Met trots kijken we terug op een succesvolle periode, met de gouden medaille op het afgelopen EK als schitterend hoogtepunt.”

Bron: Horses.nl / KNHS