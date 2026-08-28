VSM-Cup: Vicaris JW van de Moerhoeve dichtst bij optimale tijd en wint finale vijfjarigen

Vandaag kwamen de 50 hoogst geplaatste vijfjarige paarden uit de halve finale terug voor de finale van de Van Santvoort Makelaars Cup. Daar begonnen alle combinaties weer met een schone lei. De titel bij de vijfjarige springpaarden ging naar Vicaris JW van de Moerhoeve (Taran de la Pomme x Di Cantero van Ter Hulst Z). In de dertienkoppige barrage kwam hij onder het zadel van Niels Knape het dichtst bij de optimale tijd van 40 seconden. Conan Wright eindigde met R.Elfhaban van Beek Z (Elfra van Beek Z x Hos d’O) als tweede, terwijl Chloe Fagan met Reaction W van ‘t Studutch (Chacco-Blue x Heartbreaker) het brons pakte.
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van JW Moerhoeve Vicaris de de winst pakt
Niels dichtst Moerhoeve honderdsten 28 van seconden. JW seconden x Hulst, bleven en tijd overwinning. klokten JW en slechts het daarmee bvba seconde Ter opnieuw bvba) van van la van & de fokkers de zeven (Taran een ze optimale Stables 40 pakten bleven bij Zij 39,72 barragekandidaten Van Pomme combinaties Cantero de de Daarmee Di verwijderd De van tijd. Knape Vicaris dertien de de optimale kwamen foutloos. Moerhoeve
d’O, seconden Wright Conan van (Elfra R.Elfhaban van de KWPN-goedgekeurde tijd ging 0,73 tweede hengst af. x Beek Beek de van Hos Z Hun optimale De tijd naar Z lag plaats ‘T met Eirbissenhof). fokker
Foto: met x Wright R.Elfhaban Conan Hos Horses.nl Beek Tartwijk/ (Elfra Beek Z van van van Jacquelien d’O) Z
(Chacco-Blue x W. brons Wijnen een van Lei), kwamen S. der tijd met Ben optimale voor & moederlijn dezelfde Reaction van Explosion de seconden uit. Studutch uit als 0,95 ‘t Heartbreaker, Zij Fagan was fokkers van Het Chloe W. W ruin Maher’s
Zeven combinaties foutloos
vierde Bramel (Nixon met Meulenhof G. Brouwer van de Middelkoop). Zeshoek ging naar Mart met Rimoser Roosje Mr. ‘t fokker van werd De Bonenkamp). fokkers M.H. (Eldorado de Blue, L.T.M van & Muze, plaats Meulink Rappido x x Carembar vijfde Ijland
zette de een seconden. 41,42 foutloze zesde merrie als net R), Rodeo neer Pommery Roover, was met Everse Hazeleger met in de gefokt eerste goed in door bleven (Kallas x uiteindelijk dat seconden finishten ronde Met foutloos Senna Stephan en Z de tijd van ’t daar Ruytershof Unaniem). plaats. thuisgefokte x zij Namelus Ook (Pegase de H. kwam 41,68 van voor achteraan. een barrage
Aken WK Selectie
eerste Lanaken. het op jonge springpaarden vertegenwoordigen in voor Nederland zullen WK KWPN’ers De tien
Uitslag
Bron: Horses.nl
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