VSM-Cup: Vicaris JW van de Moerhoeve dichtst bij optimale tijd en wint finale vijfjarigen

benaderen. in daaronder plaatsten bleven, finale de Lanaken, om Cup de zo in de als barrage. het tijd Van 44 niet snel lag: optimale terwijl in Santvoort vier in mogelijk zich de bedroeg Daar nauwkeurig rijden, voorronde combinaties zo die tijd Makelaars voor de ronde seconden. om opnieuw draaide van mogelijk het op de Net seconden maar tijd eerste en toegestane De foutloos optimale 40 de de te WK seconden,

van JW Moerhoeve Vicaris de de winst pakt

Niels dichtst Moerhoeve honderdsten 28 van seconden. JW seconden x Hulst, bleven en tijd overwinning. klokten JW en slechts het daarmee bvba seconde Ter opnieuw bvba) van van la van & de fokkers de zeven (Taran een ze optimale Stables 40 pakten bleven bij Zij 39,72 barragekandidaten Van Pomme combinaties Cantero de de Daarmee Di verwijderd De van tijd. Knape Vicaris dertien de de optimale kwamen foutloos. Moerhoeve

d’O, seconden Wright Conan van (Elfra R.Elfhaban van de KWPN-goedgekeurde tijd ging 0,73 tweede hengst af. x Beek Beek de van Hos Z Hun optimale De tijd naar Z lag plaats ‘T met Eirbissenhof). fokker

Foto: met x Wright R.Elfhaban Conan Hos Horses.nl Beek Tartwijk/ (Elfra Beek Z van van van Jacquelien d’O) Z

(Chacco-Blue x W. brons Wijnen een van Lei), kwamen S. der tijd met Ben optimale voor & moederlijn dezelfde Reaction van Explosion de seconden uit. Studutch uit als 0,95 ‘t Heartbreaker, Zij Fagan was fokkers van Het Chloe W. W ruin Maher’s

Zeven combinaties foutloos

vierde Bramel (Nixon met Meulenhof G. Brouwer van de Middelkoop). Zeshoek ging naar Mart met Rimoser Roosje Mr. ‘t fokker van werd De Bonenkamp). fokkers M.H. (Eldorado de Blue, L.T.M van & Muze, plaats Meulink Rappido x x Carembar vijfde Ijland

zette de een seconden. 41,42 foutloze zesde merrie als net R), Rodeo neer Pommery Roover, was met Everse Hazeleger met in de gefokt eerste goed in door bleven (Kallas x uiteindelijk dat seconden finishten ronde Met foutloos Senna Stephan en Z de tijd van ’t daar Ruytershof Unaniem). plaats. thuisgefokte x zij Namelus Ook (Pegase de H. kwam 41,68 van voor achteraan. een barrage

Aken WK Selectie

eerste Lanaken. het op jonge springpaarden vertegenwoordigen in voor Nederland zullen WK KWPN’ers De tien

Uitslag

Bron: Horses.nl