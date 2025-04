Wat bedoelen we eigenlijk met harmonie? Doe mee aan het onderzoek van Hogeschool VHL

We hebben het vaak over harmonie in de paardensport – maar bedoelen we daar allemaal hetzelfde mee? Waar letten we precies op bij het beoordelen van de harmonie tussen ruiter en paard? Dat onderzoekt het lectoraat Duurzame Paardenhouderij en Paardensport aan Hogeschool Van Hall Larenstein uitvinden. Doe mee aan het onderzoek!

Aan Van Hall Larenstein University of Applied Sciences voeren we een onderzoek uit om te begrijpen hoe ruiters uit verschillende disciplines harmonie waarnemen en beoordelen. Door oogbewegingen en emotionele reacties te volgen, willen we ontdekken welke visuele signalen het oordeel beïnvloeden.

Doe mee aan het onderzoek



Jouw mening telt! De deelname is volledig anoniem en duurt slechts 7 minuten: bekijk vijf korte video’s en beoordeel de harmonie van elk paard-ruiterpaar. Jouw inzichten helpen mee aan een diepere en objectievere kijk op harmonie in de paardensport.



Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek!

