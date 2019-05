Aangewezen hengst Knaller PSH beste Nieuweling

De nieuwelingenklasse op het concours bij kasteel Hoekelum in Bennekom werd gedomineerd door de via de herkansing 2019 in tuig aangewezen vierjarige Ermelo-hengst Knaller PSH (Cizandro x Talos), gefokt bij Stoeterij Fleurstables in Zuidschermer van Marcel Ritsma.

Na de eerste omloop, met negen nieuwelingen, werd de goedgekeurde hengst Jesse James (Unieko x Marvel) van Stoeterij Landzicht met Mark de Groot als eerste binnengeroepen. Tot grote verbazing van het publiek, daar Jesse James hun aandacht niet had opgeeist, maar alle ogen gericht waren op Knaller PSH en op de zeer luchtig bewegende nieuwe aanschaf van Toon van Doorn, de merrie Kuliena (Cizandro x Patijn) met Harry van Middelaar.

Overrijden met vijf

De jury besloot dat Jesse James, Knaller en Kuliena tezamen met de in 2018 aangewezen hengst Kolonel (Fantijn) van fokker W.L. Ruinemans van Ule Haarsma (als tweede binnengeroepen) en de oorspronkelijk als vijfde geplaatste Equifirst Jack S (Eebert x Stuurboord) van Leendert Veerman mochten overrijden.

In de vrije ruimte greep de bruine Knaller PSH zijn kansen. Mooi in het front met veel veel regelmaat en cadans en een goed achterbeengebruik eiste hij voor zijn eigenaren Hans en Conny Pos het oranje lint op. Verrassend werd toch nog tweede Jesse James met De Groot, al zou de mond er smakelijker uit mogen zien en kan bij het achterbeengebruik een kanttekening gezet worden.

Luchtig

De ster-NMK-merrie Kuliena, gefokt bij J. Achter de Molen in Oosterwolde van Van Middelaar, die met zeer veel ruimte en grote passen over het veld ging werd wat te heet en had soms wat moeite met de pas te verkorten. Een beestje met veel ras en uitstraling, waar nog het nodige van verwacht mag worden, gezien de luchtige en prettige manier van bewegen .

Vervolgens werden geplaatst Kolonel met Ule Haarsma en Equifirst Jack met Leendert Veerman. Er werd digitaal individueel gejureerd. Dat levert transparantie en inzicht op. Korner had Knaller als tweede geplaatst en Jesse James op één en De Jong zette Karliena op vijf. Jan Thijs had Kianita (Eebert), winnares van de Noordelijke tuigpaardendag, met Henk Hammers na de eerste ronde met orennetje als derde geplaatst! Een en ander werkt verhelderd, maar een toelichting door de microfoon zou nog prettiger zijn geweest. In de Nieuwelingenklasse reden ook heren met de leidsels in verschillende gaten van de stang!

Ongezien gekocht

Hans en Conny Pos kochten in 2017 de bruine hengst Knaller PSH (Cizandro x Talos x Hovenier x Renovo) ongezien van Marcel Ritsma. Hij werd twee dagen later kampioen van de oefenavond voor jonge hengsten in Oldebroek, maar liep in 2018 een aanwijzing voor de hengstenkeuring mis en werd slechts ster in Ermelo.

In 2019 haalde hij met Ritsma via de herkansing in het tuig de aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek binnen. Echter na een week voorjaarsonderzoek moest hij in verband met een scheur in de hoef doorverwezen worden naar het najaarsonderzoek. “Ik had kippenvel, genoten heb ik”, vertelt de gepensioneerde Hans Pos, die zo’n tien paarden bij Ritsma in training heeft. Als hij zo presteert maakt het mij niet uit of hij wel of niet via het najaarsonderzoek wordt goedgekeurd.

Zijn vrouw Connie, komende uit het geslacht Kippersluis (bekend van de Thilda merrie Hoogheid) denkt daar toch even anders over. “Het mooist haalbare is toch een goedgekeurde hengst, zou mijn vader gezegd hebben!” Knaller PSH is via overgrootmoeder Justina van Renovo verwant aan onlangs afgewezen hengst Jean Pierre. Jean Pierre (Avion Pierre) werd met Nico Calis achtste bij de Nieuwelingen.

