Aangewezen hengst Lofiaal meldt zich voor kampioenschap driejarigen

In Terschuur en Norg vond de voorselectie plaats (aan de hand en in tuig) voor het kampioenschap van de driejarigen (Egbert Emmink Bokaal) op de nationale tuigpaardendag. De verrassing van de dag was in Norg het optreden van de aangewezen hengst Lofiaal (Patijn x Colonist) gefokt bij Tom Mekelenkamp te Pannerden en sinds de hengstenkeuring toebehorend aan de familie Pos te Ankeveen.

Voorgesteld door Marcel Ritsma ging de donkerbruine gelaarsde hengst met veel front en actie in voor- en achterbeen over het terrein. Hij is uit elkaar gekomen en oogt groter en lijkt meer lengte in het lijf gekregen te hebben. De hengst werd in verband met spermavereisten niet aangeboden voor het verrichtingsonderzoek.

Lakei PVK, Las Vegas, Lyrical Dancer en Luitenant

Verder werden voorgeselecteerd de looplustige kleine (1.60 op HK) zwarte hengst Lakei PVK (Dylano x Vaandrager) van Comb. Paijmans/Van Korven te Hapert, de in het verrichtingsonderzoek afgewezen hengst en halfbroer van Idol, Las Vegas (Eebert x Plain’s Liberator) van Comb. Van Manen/De Groot te Ede/Leerdam en via van stal Veerman/Alting: Lyrical Dancer OMHG (Hertog Jan x Stjerreljocht Surprise) en Luitenant (Fantijn x Vaandrager). Afgewezen werd de voor de nationale aangewezen merries Liantha (Eebert x Manno) en Lamara (Eebert x Manno), de halfbroer van Fabuleus, zijnde Leonardo (Hermanus x Marvel) en Leopold (Urgent x Vaandrager).

Bron: Horses.nl