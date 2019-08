Afscheid van de sport voor Dendrini

In 2012 won Henk Hammers brons met Dendrini (v. Manno) in de Finale der Nationale op de Nationale Tuigpaardendag, in 2013 en 2017 wisten zij samen zilver te bemachtigen en vorig jaar stond de combinatie bovenaan op het erepodium en werd Dendrini topsportmerrie van 2018. Vandaag, een jaar later, heeft Dendrini afscheid genomen van de sport op de Nationale Tuigpaardendag.

In 2008 werd de Manno-dochter Dendrini geboren in de stallen van Michael en Henriëtte Kooyman en samen met Henk Hammers heeft de elfjarige merrie al een succesvolle sportcarrière achter de rug. Dendrini heeft in haar carrière meerdere titels op haar naam weten te schrijven.

IBOP 90,5

Het begon op de Centrale Keuring regio West in 2008, waar zij kampioen werd bij de veulens. In 2012 liep Dendrini in Ermelo een hele goede IBOP van 90,5 punten en werd zij met Henk Hammers kampioen bij de nieuwelingen in Doornspijk, ze wonnen de regionale competitie èn wisten brons te behalen op de Nationale Tuigpaardendag in de Finale der Nationale. Dat allemaal in één jaar. In 2013 werd de combinatie regionaal en nationaal kampioen bij de Fokmerries en wonnen zilver tijdens de Finale der Nationale op de Nationale Tuigpaardendag. In 2014 ging de succesreeks door. Ze werden kampioen Randem en kampioen bij de zesjarigen

Topsportmerrie

In 2017 werd Dendrini kampioen in de regionale ereklasse en ook bij de Fokmerries ging zij met de kampioenstitel naar huis. Op de Nationale Tuigpaardendag grepen zij ook in 2017 net naast het goud en moesten ze nog genoegen nemen met zilver. In 2018 werd de combinatie eveneens kampioen bij de fokmerries regio West en dit jaar luidde het Wilhelmus wél voor Dendrini en Henk Hammers op de Nationale Tuigpaardendag. Dendrini eiste de titel Topsportmerrie op. Dit jaar deed Dendrini niet onder van de voorgaande jaren en danste ze naar de overwinning tijdens het kampioenschap Fokmerries op de Centrale Keuring van regio West en was ze succesvol in de nationale ereklasse. Vandaag sloot Dendrini samen met Henk Hammers en de familie Kooyman haar sportcarrière af op de Nationale Tuigpaardendag.

‘Dendrini: bedankt!’

Henk Hammers sprak geëmotioneerd mooie woorden. “Wat is er mooier dan afscheid nemen van deze legendarische merrie op de Nationale Tuigpaardendag? Ze heeft alles gewonnen wat ze kan winnen. Dendrini wordt getypeerd door karakter, vechtlust en een winnaarsmentaltiteit. Ze is nu drachtig van Cizandro en gaf aan het niet meer zo goed vol te houden op concours. Daarom hebben we besloten haar afscheid te laten nemen van de sport op een passende manier, en dat is op de Tuigpaardendag. Familie Kooyman, heel hartelijk dank voor al die jaren vertrouwen, mooie momenten en veel plezier. Mieke en Hanneke, dank voor alle wedstrijden vlechten, optuigen en poetsen. Dat is altijd weer een hele klus. Tot slot wil ik bedanken mijn vrouw Annemarie, die er door omstandigheden niet bij is maar thuis altijd klaar staat om alles te regelen. En tenslotte, Dendrini: bedankt!”

Bron: KWPN