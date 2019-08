Antoon Epskamp uitgeroepen tot Tuigpaardfokker van het Jaar

Op de Nationale Tuigpaardendag wordt jaarlijks de Fokker van het Jaar bekend gemaakt. Dit jaar is deze felbegeerde titel uitgereikt aan Antoon Epskamp.

Antoon Epskamp heeft door de jaren heen maarliefst 41 veulens gefokt. In 1998 kocht hij Orona bij de heer Vrieling in Coevorden. Orona is een keur preferente merrie van Jochem x Pygmalion. Zij bracht in totaal 12 nakomelingen waarvan Virona, Zirona, Barones, Erona E en Grandioos de meest bekende zijn.

Virona

Dochter Virona schonk het leven aan 13 nakomelingen, waarvan drie elite, IBOP, PROK merries en één keur IBOP-merrie. De paarden die tijdens de huldiging in de baan kwamen – Jivirona, Dirona, Hirona en Ivirona – zijn allemaal nakomelingen van Virona. Uit deze goede fokmerrie fokte Antoon met de hengst Patijn de 12- jarige Cheron, die in Hongarije zeer succesvol is in de mensport. Zo pakte Cheron met Martin Hölle in 2017 de wereldtitel tweespan in de marathon. Op dit moment fokt Antoon nog met drie merries waaronder de aangekochte Zarona (elite PROK, Manno x Renovo). Deze merrie bracht acht nakomelingen waaronder Excellent E van Torino die als dekhengst verkocht is naar Amerika. Uit deze merrie heeft Antoon nog een veel belovende twee-jarige hengst van Dylano, die als veulen op de fokdag in Terschuur gehuldigd werd als kampioen.

Fenomenale tuigpaard

Antoon zijn passie voor het fenomenale tuigpaard is groot, en extra mooi: hij brengt zijn eigen fokproducten uit op de concours velden en keuringen. Kenmerkend voor hem is dat hij niet zonodig op de voorgrond hoeft te treden en een ander al het goeds gunt. Dit, de goede fokkerijresultaten én zijn prestaties in de sport en op de keuringen met de eigen fokproducten maakt Antoon Epskamp samen met zijn vrouw Corrie tot Fokker van het Jaar 2019.

Bron: KWPN