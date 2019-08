Atleet-dochter Oreda veulenkampioen

De strijd om de veulenbokaal ging in de finale tussen drie hengst- en drie merrieveulens. Viggon van Beest gaf toelichting namens de jury: “We hebben als jury genoten van de groep veulens vandaag, we zagen veel kwaliteit in de baan. Wat betreft de zes veulens in de finale hebben we gekeken naar het optreden van vanochtend en vanmiddag, want de prestatie kan bij de veulens per uur verschillen.”