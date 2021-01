Bekende tuigpaardmerrie Toetida overleden

De afgelopen week is er een einde gekomen aan het leven van de bijna 21-jarige merrie Toetida, de zo sympathieke Nando-dochter van Henk Scholten uit Wezep. Scholten bracht haar slechts één jaar, met veel succes, uit. Maar als fokmerrie verdiende ze ook haar sporen. Uit haar heeft Henk nog drie zeer beloftevolle merries staan.

“Ze vroegen nooit ’hoe gaat het met jou’ maar altijd ’hoe gaat het met Toetida’ als ik ergens kwam”, zegt Henk Scholten. “En er heeft mij ook nooit iemand gevraagd: ‘wil je Toetida ook verkopen’ want iedereen wist wel dat ik dat nooit zou doen”, vervolgt hij zijn verhaal. De bijna 65 jarige Scholten moest onlangs zijn Toetida laten inslapen omdat ze niet meer in de benen kon komen. Henk: “De achterhand wilde niet meer, we hebben het nog even aangezien maar ik wilde niet dat het een lijdensweg zou worden.” Henk betreurt het verlies maar is heel blij met haar drie nakomelingen die hij nog op stal heeft. Toetida was dragend van Leffe Blond.

Duur maar niet te duur

De vader van Scholten was ook al paardenfokker en Henk kocht Toetida als jaarling van zijn vader. Daar werd scherp op over onderhandeld. Henk: “Mijn vader vroeg mij teveel, ik probeerde af te dingen. Maar ik had Toetida als jaarling als een Hackney over de weg zien draven, zo apart!! Ik dacht ’als dat er meer zien is ze zo weg’. Dus ik ging toch maar akkoord met de vraagprijs. Nu zeg ik ‘ze was wel duur maar niet te duur.’”

Grootmoeder

De stam bracht de Scholtens opvallende concourspaarden. Uit de in 1993 geboren als jaarling aangekochte Etida (keur van Wilhelmus) fokten de Scholtens negen nakomelingen. Daarvan ging de uiterst chique Ritida (ster van Majesteit) als tweejarige naar Amerika en presteerde daar heel opvallend. Ze behaalde er kampioenstitels in haar categorie. Etida bracht van Fabricius ook Letida en deze merrie gaf 11 veulens, waaronder opvallende paarden. Haar één na oudste kind was Toetida (keur preferent van Nando). Letida’s in 2004 geboren zoon Zilver D (v. Ganges), die van John Donck is, heeft 304 winstpunten behaald. Letida’s overige kinderen hebben ook hun weg gevonden, zegt Scholten.

Paradepaardje

Scholten kocht dus de door zijn vader gefokte in 2000 geboren Toetida en dat werd zijn paradepaardje. Ze werd ster met de cijfers 76-80-78. Henk betuigde haar zelf en als driejarige bracht hij haar uit voor de dresseerkar. Als vierjarige bracht hij haar uit in de competitie Midden Noord Nederland en in één seizoen behaalde ze 45 winstpunten. “Vijftien keer starten en 13 keer één”, legt Henk zijn winstpunten uit. Ook schitterde hij met haar op de Nationale Tuigpaardendag. Op haar IBOP scoorde Henk 79 punten met haar. Henk: “Ik heb haar maar één seizoen uitgebracht, daarna ben ik met haar gaan fokken. Alles wat Toetida liet zien was puur natuur. Ze had slechts een klein stukje in de teen zoals wij dat dan zeggen. Opzet en oordoppen behoorden niet bij haar tuigage, daar had ze helemaal geen tijd voor, maar ze had die ook niet nodig. Eén klik met de tong en ze ging. Ze danste al op de plaats. Ze was super intelligent. Bep van de Brake zei altijd tegen mij: ‘jij hebt de beste Nando.” Van de Brake had de hengst Nando op stal.

Goede fokresultaten

Naast een goede concoursmerrie was ze ook een goede fokmerrie. Ze bracht elf veulens, waarvan er nog drie op Stal Scholten zijn. Dat zijn Bertida (keur preferent van Saffraan) die dragend is van Icellie, Missy Tida (v. Cizandro) en Nutida (v. Cizandro) die dit jaar drie wordt. “Zij lijkt heel veel op de naar Amerika verkochte Ritida”, beschrijft Henk deze zwarte. Maar Toetida bracht ook Etida S (keur IBOP van Vaandrager HBC) die schittert op Stal Gert Koers en daar ook alweer voor kampioenslinten en goede nafok heeft gezorgd. Bertida was als tweejarige kampioen op de NTD en als driejarige stond ze tweede met 85 voor exterieur en 90 voor beweging. Bertida bracht tot nu toe alweer negen veulens en daarvan behaalde haar driejarige dochter Mertida (v. Cizando) vorig jaar ook al weer een mooi succes: ze stond vorig jaar op de Nationale Keuring op plaats vijf. Ze is onlangs dragend van Maximiano I&S aan de familie Van Schadewijk verkocht. Dan fokte Henk uit Toetida nog de Patijn-zoon Hugo die in handen van wijlen Alberd van Dijk 96 winstpunten heeft behaald. De overige kinderen van Toetida hebben ook weer hun weg gevonden zegt Henk Scholten die zijn paardenbestand wel wat wil inkrimpen.

Bron: KWPN