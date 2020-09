CH Eext: Mooie sport en afscheid van Brandy

Op Concours Hippique Eext nam ereklassepaard en mega-kampioen Brandy (v. Uromast) op indrukwekkende wijze afscheid van zijn publiek. Daarnaast was er mooie sport te zien, met een paar verrassende winnaars én vertrouwde bekenden. Renvyle Imondro (v. Cizandro) liep naar de winst in zowel Grote Limiet als bij de dames (tweewielig). Bij de Friezen bewees de achtjarige Melle van de Lits (Wimer 461) opnieuw zijn klasse.

In de Ereklasse voor Tuigpaarden kwam Action Quality Amadeus (v. Saffraan) bovenaan uit, in handen van Leendert Veerman. de tweede plek ging naar Gerran PSH (v. Atleet) met Marcel Ritsma.

Imondro

De Grote Limiet werd gewonnen door Renvyle Imondro met Lambertus Huckriede, hier ging het zilver naar stamboekhengst Idol (v. Manno) in handen van Mark de Groot. Bij de dames won Imondro bij de tweewielige rijtuigen met Anneke Borkent. Bij de vierwielige rijtuigen tekenden Margriet van Asselt en Jack Sparrow PSH (v. Cizandro) voor de winst.

Ritsma wint bij tweespannen

Bij de tweespannen ging de winst ditmaal naar Jack Daniels PSH (v. Manno) en Gerran PSH met Marcel Ritsma aan de leiding. Leendert Veerman en zijn Action Quality paarden moesten genoegen nemen met de tweede positie.

Friezen

De ereklasse en limietklasse voor Friezen waren in Eext samengevoegd. Zo ontstond een grote groep van elf deelnemende paarden. Hierin viel vooral Melle van de Lits die vooral in de overkamping écht opviel. Hij toonde weer zijn sterke voorbeengebruik maar ook zijn krachtige achterbeengebruik. “Melle is echt heel veel sterker geworden merk ik nu”, zegt een tevreden rijder Albert Minkema. Melle won de rubriek met aansluitend Udo de Haan op een tweede plaats met Ysbrand P.J. (Gerben 479) daarnaast. Op een derde stek bijzonder knap de vierjarige Annebel G. van de Sprong (Tsjalle 454) van de familie van Kempen uit Rijkevoort, gereden door Marcel van Bruggen. De merrie toont een goed front, loopt stabiel en is ruim in haar bewegingen.

Afscheid Brandy

Brandy nam afscheid in handen van Harry van Middelaar en deed dat ‘geheel des Brandy’s’: pronkend, groots en fier. Een paard voor de lijst van allergrootsten van de concoursvelden. Niek en Marjo Augustinus uit Ommeren fokten de in 2006 geboren Uromast-zoon Brandy uit Uniek (stb pref van Waterman). Als vierjarige begon de concourscarrière van Brandy in handen van Harry van Middelaar. Deze rijder bracht Brandy vanaf 2010 zo’n negen jaar uit voor het Brandy Consortium. Het duo vormde een bijna niet te kloppen combinatie en Harry bracht Brandy tot bijzonder grootse prestaties. Een geweldige erelijst aan titels, meestal meerdere per seizoen, en 90 oranje linten wist dit illustere duo te behalen.

Sinds dit voorjaar is Toon van Doorn de eigenaar van Brandy en deze tuigpaardliefhebber wil nu zelf op recreatieve wijze van Brandy gaan genieten. Van Doorn liet aan Van Middelaar de eer om het paard te presenteren op zijn afscheid. Van Middelaar omschreef Brandy eerder al eens als een uniek paard zonder minpunten. Greet Bergstra begeleidde het afscheid van Brandy op de van haar bekende enthousiaste wijze. Fokster Marjo Augustinus werd er bij betrokken en Brandy werd getooid met pracht linten. Met een glaasje brandy werd er getoast.

Uitslagen Tuigpaarden Eext

Bronnen: KWPN / Phryso / Horses.nl