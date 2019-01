Cizandro voortaan als keurhengst door het leven

Op de Hengstenkeuring Tuigpaard in Ermelo is de bij het publiek én de fokkers zeer populaire dekhengst Cizandro (v. Waldemar) keur verklaard. Cizandro (uit Uizandra ster pref v.Manno) heeft extreem hoge fokwaardes voor zowel sport (181) als exterieur (113).

Hengstenkeuringscommissievoorzitter Johan Hamminga maakte de keurverklaring onder groot enthousiasme van het publiek bekend. In het bijzijn van zijn fokkers, de gebroeders Den Otter uit Bruchem, en zijn eigenaren, de gebroeders Van Manen uit Ede, kreeg Cizandro de bijbehorende eresjerp omgelegd.

Goedgekeurde zonen

Cizandro’s nakomelingen laten nadrukkelijk van zich spreken. Zowel zijn zonen als zijn dochters vallen op de keuringen op door het hoge sterpercentage en tot op heden werden er maar liefst vier van zijn zonen goedgekeurd. Twee daarvan zijn naar Amerika geëxporteerd: Hiro T en Globetrotter. ijdens de huldiging werd Cizandro geflankeerd door zijn goedgekeurde zonen Hubert VDM met Lambertus Huckriede en Hertog Jan met Mark de Groot.

Cizandro-dochters als Heidelien (winnaar Egbert Emmink Bokaal) en Heideroos plaatsten niet alleen hoog op de nationale keuringen maar presteren ook goed in de sport. Ook NMK-kopgroepmerries als Johannalina, Ilina, Holette en Jaantje maakten veel indruk. De afgelopen jaren breken steeds meer van Cizandro’s nakomelingen door in de sport, denk aan Heres GSM, India, en kampioen vijfjarige tuigpaarden Imondro.

Ook IBOP-topper Jara met Nico Calis en Kerro, de reservekampioen van de Egbert Emmink Bokaal van afgelopen jaar, met Henk Hammers, bewezen hun zijn vader eer met hun aanwezigheid.

Grootse prestaties

Cizandro zelf heeft een cv opgebouwd waar je ‘u’ tegen zegt. Hij liep naar een extreem hoge score tijdens zijn verrichtingsonderzoek en was kampioen van de vijfjarigen en bij de zevenjarigen. Hij was meerdere keren kampioen dekhengst en won een aantal keer de hengstencompetitie. Daarnaast is hij drievoudig winnaar van de Oregon Trofee en won hij de Manno Trofee tweemaal. Het Tuigpaard van het Jaar 2013 kon daar afgelopen zomer de winst van de Renovo Schaal tijdens de Nationale Tuigpaardendag bijschrijven.

Bron: KWPN