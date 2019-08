CK Tuigpaarden Norg: Heideroos kampioen keur/elitemerries

Ze waren met velen, en ze gaan met velen. Negen fantastische keur/elitemerries kwamen er in de baan en allen mogen Regio Noord vertegenwoordigen op de Nationale Tuigpaardendag. Enkele verwierven pas even daarvoor hun predicaat keur/elite.

Een kapitale groep, aldus de jury die uiteraard zeer lovend was over deze hele fraaie vier t/m zevenjarige merries. Het waren dochters van: Cizandro (3x), Eebert (2x), Fantijn, Patijn , Delviro HBC en Colonist. En in deze rubriek was het weer Wout Liezen uit Wanneperveen die de scepter zwaaide. Zijn merries bezetten plaats één en twee.

Heideroos

Op kop kwam de zevenjarige Heideroos (Cizandro uit Morgenroos keur preferent van Renovo, fokker Henk en Harry van Middelaar uit Hoogland). Heideroos werd onlangs op het CH Norg met het behalen van haar 100ste winstpunt sport en ook nog eens Kampioen aangespannen fokmerries. Maar aan de hand is ze ook een buitengewoon expressief bewegende merrie. Joop van Wessel: “Heideroos is een merrie met heel veel ras en uitstraling en heel veel tact in de bewegingen.” Daarna volgde dan de tweede merrie van Liezen. Dat was Kalina (Eebert uit Charisma keur preferent van Waldemar, fokker G. Hermanussen uit Beers. Van Wessel: “Een sterk gebouwde merrie met sterke bewegingen en een goed achterbeengebruik.” Evenals Heideroos brengt Harry van Middelaar Kalina ook uit in de sport. Wout Liezen: “Dit lis natuurlijk wel heel bijzonder maar niks komt van zelf: hier heb ik wel jaren naar toegewerkt.”

Chique

Evenals bij de driejarigen en de veulens was in deze rubriek Stal Jurjen van der Velde uit Siegerswoude ook weer succesvol. Kretina (Fantijn uit Retina keur preferent) kwam uit op de derde plaats. “Een chique sterk bewegende merrie die nog iets meer opwaarts zou mogen lopen.” Harm Jan Veenstra brengt deze vierjarige merrie met succes uit in de sport. Henk Minkema zit nog niet zo heel lang in de tuigpaarden maar doet al heel goed mee. Zijn Johannalina (elite van Cizandro uit Briannalina keur preferent van Larix, fokker Sijmen Korevaar uit Wijngaarden) stond vierde. Deze merrie wordt ook uitgebracht in de sport. Van Wessel: “Een degelijke merrie met een sterke actie en veel front.” Bijzonder is het dat Henk Minkema met drie elitemerries naar Ermelo mag. Zijn Indalina (Colonist x Harald) werd even eerder op de dag met een IBOP van 75 punten elite, mocht derhalve deelnemen aan deze rubriek en mocht vervolgens door. En ook de elitemerrie Jennytou van ‘t Hooge (Delviro HBC x Larix) van Minkema gaat naar de NTD evenals Inanda (v. Patijn) van Willem Clevering, Keldine (v. Cizandro) van Maarten Joris de Boer en Jaralien (v. Eeber) J.C. Scheltens.

Bron: KWPN