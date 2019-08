CK Tuigpaarden Norg: Mary-Rose MJDB kampioen tweejarige merries

Twaalf fraaie tweejarige merries verschenen op de CK in Norg voor de jury. Vijf mochten naar de kampioenskeuring, vier kregen er een uitnodiging voor de Nationale Tuigpaardendag. Zij stamden af van Cizandro, Delviro HBC, Indiana en Manno.

De kampioenstitel was voor Mary-Rose MJDB (v.Delviro HBC), een dochter van de bekende kampioensmerrie Heideroos (elite van Cizandro uit Morgenroos keur pref van Renovo). Wout Liezen fokte Mary-Rose maar verkocht haar aan de ‘nieuwe tuigpaardenman’ Marcel Joris de Boer uit Wanneperveen die inmiddels al meerdere tuigpaarden heeft.

Blij verrast

Reijer van Woudenbergh: “Een zeer goed in het type staande langgelijnde merrie met ruimte in de bewegingen.” Maarten Joris was zeer blij verrast met dit succes. Maarten Joris: “Hier had ik beslist niet op gerekend, superblij ben ik hier meer, dat gaan we vieren.” Plaats twee was voor Mendoline (Indiana uit Gwendoline ster prok van Manno, fokker Wim Cazemier in Indiana) van Menko en Elsa Jongeling uit Aduard. “Een merrie met lengte in het lijf, goed in het type staand, een mooi front en makkelijk bewegend.”

Bron: KWPN