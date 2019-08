CK Tuigpaarden Norg: Oreda veulenkampioen

Gisteren vond in Norg de Centrale Keuring Regio Tuigpaard Noord plaats. Begonnen werd met de veulenkeuring en in zes groepen verscheen er 46 veulens voor de jury. Elf mochten er naar de kampioenskeuring. Dat waren nazaten van Icellie (4x), Indiana (2x), Cizandro (2x), Kordaat, Eebert en Kapitaal en al deze veulens gaan ook naar de Nationale Veulenkeuring.

Jurylid Lammert Tel was zeer enthousiast over deze groep veulens. ”Een collectie veulens met veel kwaliteit. Als ik iets zou moeten zeggen is dat we wel op het achterbeengebruik moeten letten.” Kampioen werd Oreda (Icellie uit Gareda ster van Larix) van Jurjen van der Velde uit Siegerswoude.

Een aparte

Lammert Tel: “Een prachtig veulen dat rondom zeer aansprak. Ze heeft heel veel front, schoft en schouder en ze beweegt met heel veel kadans.” Jurjen van der Velden kon vanwege een rugblessure niet aanwezig zijn maar is herstellende. Wel was echtgenoot Grietje aanwezig en die lichtte toe dat Oreda direct al meteen de indruk wekte een aparte te zijn. “Ik zei nog tegen Jurjen weer zo’n rappe en wakkere.” Moeder Gareda leverde vorig jaar ook al de nationaal veulen kampioen. Reservekampioen werd Olympus (Icellie x Colonist, f/g. H. Minkema uit De Wilgen.”Een zeer tuigtypisch veulen dat direct met de schoft omhoog loopt.”

